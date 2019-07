The Sunset Market, atardeceres únicos en Puerto Portals

Puerto Portals celebra un año más el mercado más fresco y veraniego de la isla, The Sunset Market. La quinta edición del evento se celebrará todos los miércoles y jueves del 17 de julio al 15 de agosto de 18h a 00h en el boulevard de la marina. Más de veinte expositores, entre ellos varias caravanas, ofrecerán una gran variedad de productos donde encontrar tesoros veraniegos.

Todos los miércoles a las 21h se podrá disfrutar de buena música de la mano del DJ Sunset Swing, quien hará bailar a los visitantes al ritmo del conocido baile lindy hop. Los jueves se verán envueltos de acordes de blues, flamenco, swing y rock’n’roll a través de los conciertos en directo a las 21.30h. Los Fabulosos Globetrotters abrirán el telón el primer jueves del mercado, a los que le seguirán La Kunfusión, Christa Elmer & Band Idos, Monkey Doo y, como guinda del pastel, el reconocido DJ Paco Colombás, que será el encargado de despedir la quinta edición de The Sunset Market.

Un año más, The Sunset Market también contará con la zona Chill Out, en la que degustar los deliciosos cócteles de la única cocktailtruck de la isla, The Van Bar, así como las sabrosas hamburguesas de Manduka, que volverán a deleitar al público este año.

La asociación Mallorca Sense Fam estará presente un año más con el objetivo de recaudar fondos para cubrir las necesidades de las personas que se encuentran en riesgo de pobreza, el año pasado lograron recaudar 2.600 euros con un puesto de libros de segunda mano.

En la pasada edición más de 50.000 personas se acercaron a disfrutar del ambiente de The Sunset Market, al que asistió una invitada de excepción. La Reina Sofía que disfrutó de un agradable paseo por el boulevard de Puerto Portals.