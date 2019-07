El expresidente Pedro Antonio Sánchez evita ser detenido y comparece en el juzgado

El ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha recogido este martes en el juzgado de Lorca la notificación de la apertura de juicio oral contra él por el caso Auditorio y la querella del caso Guardería en los que está procesado por presuntos delitos de corrupción en su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras.

Sánchez ha llegado a pie a los juzgados de Lorca minutos antes de las diez de la mañana acompañado por su abogado y ha saludado a los periodistas y reporteros gráficos que lo esperaban con un "me alegro de veros".

Un cuarto de hora después ha abandonado las dependencias judiciales sin hacer declaraciones y solo ha vuelto a dirigirse a los informadores para desearles "feliz verano" y con una recomendació: "cuidad lo importante".

El político del PP, que reside en Miami (Estados Unidos) desde hace un año, ha eludido responder sobre la fecha de juicio para el caso Auditorio ni sobre ningún otro asunto procesal.

Ha vuelto a marcharse caminando con su abogado por una salida distinta de la plaza donde se encuentran los juzgados.

La comparecencia de Sánchez en el juzgado Número Uno de Lorca se produce después de que el pasado 26 de junio no acudiera a la primera citación. La jueza Consuelo Andreo le recordó en una providencia que no compareció "pese a estar citado en forma legal"y le volvió a citar para este 16 de julio. En una de esas providencias, le apercibió señalandole que"en caso de no comparecer ni alegar causa justificada se acordará su detención"

En el caso Auditorio Sánchez será juzgado por un delito continuado de prevaricación y dos de fraude en la contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras en su etapa de alcalde de aquella población. La jueza investiga este proyecto, su adjudicación, la ejecución y recepción de las obras del edificio, que está inacabado. El ministerio fiscal pide para Sánchez cuatro años de prisión y una multa de seis millones de euros por presunta prevaricación, fraude de subvenciones y fraude en concurso.

En el caso Guardería se investigan también presuntas irregularidades en la construcción, en este caso de jardines de infancia y de un centro para la mujer en esa misma localidad, Puerto Lumbreras, cuando el político del PP era el regidor de la ciudad.