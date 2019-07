Así es el borrador del documento que el PP y Vox firmarán en Murcia: "Revisar la ley LGTBI" y la política de centros para MENAS"

VOX ha pedido que este documento, al que ha tenido acceso la SER, sea "el compromiso del candidato" -López MIras- pero también el de "sus socios" -Ciudadanos, que vió el documento ayer- y quieren que sea así, para "introducir los siguentes puntos" en la acción de Gobierno. Un gobierno del que, según han dicho, quedarán fuera, aunque no aparece reflejado en el texto.

En un primer epígrafe, llamado "libertad", dice el documento que se "garantizará el derecho" a los padres para que sus hijos reciban "la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones". Señala que se "reforzarán las labores de la Inspección de la Consejería de Educación de la CARM para evitar el adoctrinamiento político en las aulas", por ejemplo en "charlas no regladas"

Indica que "se instará a los servicios jurídicos de la CARM a un análisis jurídico completo" de la ley LGTBI y se " garantizará la obligatoriedad" de consentimiento expreso de los padres para "charlas no regladas, talleres o actividades relacionadas con contenidos éticos, sociales , cívicos morales, o sexuales".

También habla, entre otros asuntos, de "promover la libertad de elección de centro educativo" y de un "plan integral para el conocimiento de la aportación de España a la civilización".

En materia de violencia de género, el documento evita la expresión y menciona un compromiso para "desarrollar programas de prevención de cualquier tipo de violencia intrafamiliar"

Se ha eliminado la petición de "deportación de inmigrantes ilegales pero se exige "el cumplimiento de la ley de extranjeria y la lucha contra las mafias. En este aspecto dice que "se revisará la política de creación de centros para albergar a inmigrantes menores no acompañados (MENAS) y en concreto no se instalará uno en la pedanía de Santa Cruz, (Murcia), "por no ser un lugar adecuado para albergarlo", dice el texto.

Se compromete a "realizar una auditoría de las subvenciones otorgadas en la última legislatura" y a realizar "deducciones autonómicas en el IRPF para las familias "especialmente de las numerosas".

En materia de "Economía, familia e impuestos", dice que "se eliminarán o reducirán al máximo posible los impuestos existentes en la Región de Murcia" y que se "reducirá el gasto político superfluo en la Administración". Con ello, pide aumentar el presupuesto disponible para educación, sanidad, ayudas a la dependencia y ayudas a la discapacidad.

El texto exige aprobar "una Ley de Protección integral de la familia" para fomentar " la vida" y dice que se aprobará "un programa de apoyo a mujeres embarazadas y una Ley de Protección de la mujer embarazada, ofreciendo información y alternativas, para que ninguna mujer se vea abocada al aborto".

En otros asuntos, se reclama "un Plan Hidrológico", un plan de seis meses para mejorar las listas de espera o la ampliación de servicios de cuidados paliativos en los hospitales.