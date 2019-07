Chris O’Leary protagoniza un nuevo concierto del ciclo ‘La huerta de las delicias’ /

El cantante y armonicista estadounidense Chris O’Leary protagoniza el miércoles, 17 de julio, un nuevo concierto del ciclo musical ‘La huerta de las delicias’, organizado por el festival Palencia Sonora y enmarcado en el programa de propuestas estivales diseñado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Palencia. Su actuación dará comienzo a las 21:00 horas.

Considerado el heredero del mítico Levon Helm, Chris O’Leary comenzó su carrera junto a The Barn Burners. Ya entonces consiguió granjearse un gran número de incondicionales y fieles gracias a sus giras por Estados Unidos y Canadá. Su carrera en solitario comenzó en 2010 con el lanzamiento del LP ‘Mr Used to Be’, mejor debut discográfico en los Blues Blast Awards y gracias al que fue nominado como mejor artista en los American Blues Music Awards.

El directo que grabó en Basilea en 2014 es un claro ejemplo del talento que despliega su banda durante sus actuaciones. El sonido de O Leary remite al más genuino blues, aunque su estilo está influenciado por el rockabilly, el R&B o el rock clásico. Todo ello con un toque Woody Matters, por el que el músico siente devoción.

Los aficionados que se acerquen a la Huerta de Guadián podrán disfrutar, asimismo, de la recreación de un jardín renacentista ambientado con los tejidos naturales de Ampaypunto Artesanía Textil y los arreglos florales de elsalaborda.com



La siguiente cita (el próximo miércoles, 24 de julio) llegará de la mano de The Main Squeeze. Tras su éxito en Estados Unidos, recalarán en Palencia con su mezcla de funk con hip-hop, soul y rock’n roll, pero sin perder sus raíces musicales del medio oeste. De sus inicios como banda de fiestas en la Universidad de Indiana, han pasado a ser reconocidos por medios como Rolling Stone o Billboard como creadores de un sonido conmovedor, poderoso y único por el que supo apostar el productor Randy Jackson. Su último trabajo, ‘Without a Sound’, presenta una madurez musical y una creatividad sin duda inspiradas por su nuevo hogar, Los Ángeles.