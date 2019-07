Posac afronta el mandato con un objetivo: la remunicipalización de la limpieza, parques y jardines y el servicio de agua

El portavoz de Candidatura Independiente, José Luis Posac, ha explicado el motivo que le llevo a declinarse por formar Gobierno con el PSOE y no con el Partido Popular. “Lo único que yo pedí es ser primer Teniente de Alcalde”, apunta Posac, mientras añade que en las negociaciones con el Partido Popular no terminaron en buen puerto ya que no aceptaron esta condición. Por su parte, el PSOE tampoco accedió a esta petición, en un primer momento, según cuenta Posac, algo que cambió a última hora y que hizo que llegara a un acuerdo para los próximos cuatro años.

Ahora Posac ocupa, la primera tenencia de Alcaldía y la concejalía de Parques y Jardines, Limpieza, Medio Ambiente, Cementerio y la Cámara Agraria.

En cuanto a la limpieza, Posac pretende remunicipalizar este servicio, al igual que el agua y parques y jardines. Hasta que eso llegue, está pendiente de ampliar la plantilla con un tercer trabajador durante todo el año y otro de refuerzo durante seis meses. Asunto que está pendiente de la llegada de la plaza de Secretaría para poder hacerlo efectivo.

En el apartado de Medio Ambiente trabajará en descubrir los vertidos de aguas fecales al río Duratón sin pasar por la depuradora.

También quiere trabajar en mejorar la imagen del cementerio y en hacer posible que se elimine la tasa de este servicio municipal al igual que las contribuciones especiales.

Por su parte Posac también ha explicado que este pacto de Gobierno no supondrá una pérdida de identidad de su partido político, Candidatura Independiente.