"No he tenido ninguna cabeza de caballo por escribir de la mafia"

El periodista Iñigo Domínguez (Avilés, 1972) acaba de participar en la Universidad de Salamanca en el curso de verano "Comunicar e informar en español" . En declaraciones a RADIO SALAMANCA, Domínguez habla de su nuevo libro sobre la mafia, la organización criminal italiana de la que escribió ya en 2014 en un interesante trabajo titulado 'Crónicas de la mafia'. Ahora presenta 'Paletos salvajes' que era como la mafia de Palermo consideraba al clan rural de los Corleone.

Iñigo Domínguez, que ha sido corresponsal en Roma durante 15 años, reconoce no haber sufrido represalias de la mafia : "No he tenido nunguna llamada, ni ninguna cabeza de caballo. Es verdad que puedes tener problemas con ellos cuando perjudicas sus negocios o revelas secretos que no se deben saber, pero yo no cuento nada que no se sepa en Italia".



Dominguez es periodista del diario EL PAIS y colabora con Javier del Pino en la CADENA SER. Es hijo del ex director de la Gaceta de Salamanca, Iñigo Domínguez de Calatayud, recientemente fallecido.