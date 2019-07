Imanol Alguacil aprieta las tuercas

Para Imanol Alguacil ninguna sesión es de transición. El técnico oriotarra aprieta las tuercas a sus jugadores en Zubieta con un entrenamiento intenso y de mucha tensión, a pesar de que el balón era el protagonista y se suponía que eso hacía más llevadera la práctica de este martes en Zubieta. Tras la paliza que se dieron los jugadores el lunes con las pruebas físicas a las que fueron sometidos a cargo del preparador físico, David Casamichana; se esperaba un trabajo más ligero al día siguiente. Lo fue en el apartado físico, pero no en la exigencia que demandó el entrenador realista a sus futbolistas.

Imanol Alguacil se puso serio en varias fases del entrenamiento, exigiendo más atención y concentración a sus pupilos. No quiere distracciones el entrenador de la Real mientras se están ejercitando, porque no regala ningún segundo de trabajo para llegar lo mejor preparados posibles al comienzo liguero en Mestalla. El técnico oriotarra saca el latigo, pero no para meter palizas físicas a sus jugadores, sino para exigirles, apretarles y pedirles toda la atención posible en cada acción. Por ejemplo, se enfadó cuando un ejercicio de finalizaciones no salía como él quería, recordando a voz en grito a sus jugadores que lo había explicado al detalle en el vestuario, y que lo había repetido sobre el césped. Se le vio con un gesto serio casi toda la sesión. Quería más concentración de sus jugadores, porque como suele repetir, eso luego se traslada a los partidos.

Como viene siendo costumbre en estos primeros días de pretemporada, la sesión terminó con un partidillo a medio campo que Alguacil aprovecha para seguir avanzando en su partipcular casting de la plantilla, porque todavía debe hacer varios descartes, al contar con demasiados jugadores. Pero tampoco estaba del todo satisfecho con lo que estaba viendo, y por eso no paró de corregir a algunos de sus jugadores, pidiéndoles fundamentalmente más rapidez en la circulación de balón, para no ser tan previsibles en ataque como en algunas fases de los partidos del año pasado. También les solicitaba más acierto en los pases, incidiendo en las pérdidas innecesarias en zonas complicadas del campo. Sagnan, Navas o Isak, entre otros, recibieron alguna correccón del oriotarra, que eso sí estaba encima de todos los jugadores. A fuerza de insistir, consiguió que sus jugadores mejorasen su nivel y acabó viéndose un partidillo de una gran intensidad y acierto de cara a gol.

En la sesión participaron todos los jugadores de la primera plantilla, a excepción de Ander Guevara, que sigue recuperándose de su sogrecarga. Los jugadores del filial que están trabajando en pretemporada con el primer equipo, Roberto López y Alex Sola, sigiue recuperándose al margen del grupo, en el que todavía no están los internacionales, Igor Zubeldia, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal y Héctor Moreno, junto a Ander Barrenetxea, que está disputando el Europeo sub-19. Salvo el último, el joven donostiarra de 17 años, al resto le quedan ya pocas vacaciones y se incorporarán al grupo en breve, en los proximo días.