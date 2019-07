La Ventana Andalucía incorpora nuevos analistas a partir de septiembre

La Ventana Andalucía, programa líder de las tardes radiofónicas en Andalucía, amplía su nómina de tertulianos en su nueva temporada que arrancará el lunes 2 de septiembre. A este programa que dirige de lunes de jueves, de 19.20 a 19.40 horas, el periodista Fernando Pérez Monguió, se incorporan seis nuevos analistas: el antropólogo Javier Aroca, quien ya estuvo en los primeros años de este espacio vespertino; la periodista Ángela Cañal -colaborado de manera esporádica como tertuliana en diferentes programas de la Cadena SER-; el periodista de Infolibre Ángel Munárriz; el periodista Juan Carlos Blanco -ex director de El Correo de Andalucía, ex subdirector de Diario de Sevilla y ex portavoz del Gobierno andaluz-; la periodista Eva Saiz, delegada de El País en Andalucía, y el ingeniero y antropólogo Sergio Pascual, ex secretario de organización de Podemos.

Estas incorporaciones se suman al potente ramillete de analistas de La Ventana: los periodistas Teo León Gross, María Esperanza Sánchez, Paco Giménez Alemán, Ana Huguet, Juan Ojeda, José Manuel Atencia, Pedro Manuel de la Cruz, Rafael Navas y Rafael Troyano.