Qui calla, atorga

Des de fa uns dies no em puc traure del cap les dades de l'informe que la fundació COTEC i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques han fet al voltant de la retenció del talent al nostre país. I vosté dirà, i...? M'explique. El rei, en València, en el congrés de matemàtiques digué: que cal posar els recursos adequats per tal no ja de retindre sinó d'atraure talent. Bé. Recorden que diu eixe informe? Que la Comunitat Valenciana és la que millor forma però la que pitjor paga. Vaja, que la retenció del talent és una quimera a la qual, a més, sembla que han renunciat els empresaris valencians. Per cert, algú ha escoltat cap valoració dels empresaris d'eixe informe? No. Això, qui calla, atorga.