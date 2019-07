El capitán no viaja a Boltaña

El capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater, no viajará finalmente a Boltaña. Así lo ha decidido el club tras ver que el jugador blanquillo todavía no se ha recuperado de la lesión que viene arrastando desde la temporada pasada en su rodilla derecha.



Los médicos del club blanquillo recomendaron que el ejeano no fuese a la pretemporada en el Pirineo y Zapater ha reconocido que aunque para él supone un gran esfuerzo tanto no comenzar con sus compañeros como no ver las nuevas equipaciones, se queda para hacer, palabras textuales, todo lo que le pidan.

"Estamos haciendo las cosas correctamente", explicaba. "Por una vez estoy haciendo caso al Zapater que no había hecho caso en mi vida, y estoy haciendo escuchando a los que me rodean haciendo todo paso a paso", ha añadido entre risas, reconociendo que en cualquier otro momento, él "hubiera entrenado".

Aunque para el capitán su sueño hubiera sido haber empezado ya, Zapater también ha recordado que hace doce años, ya sufrió una lesión de estas mismas características en su otra rodilla. Por eso, ahora, las precauciones son mayores.

La duda, por tanto, pasa por saber si podrá comenzar la temporada plenamente recuperado. Algo que Zapater, de momento, prefiere no plantearse. "Me pregunto cada día como estoy, pero la esperanza es ponerme bien para entonces", ha apuntado.

Y como zaragocista y zaragozano, de lo que también ha hablado Zapater es de esos 20.550 aficionados que ya son abonados para esta próxima campaña. El capitán blanquillo ha recordado que ser del Real Zaragoza va más allá de ganar o perder partidos, y ha agradecido su apoyo a la afición, que siempre tiene en mente el reto del ascenso.

Por su parte, el resto de la plantilla ya se encuentra viajando a Boltaña donde esta tarde continuará su pretemporada con un nuevo entrenamiento, a las 19.00, esta vez en el Pirineo aragonés.