El Valdivia levanta la Copa de Pescadería

La Asociación Eres de Pescadería organizó el pasado sábado el encuentro de leyendas entre futbolistas del San Roque y Valdivia, en el pabellón de Pescadería.

Unas 400 personas (entre las que no se encontraban ni el alcalde ni el Concejal de deportes, ambos invitados al partido) no se quisieron perder el gran evento, destacando entre otros, al exfutbolista del Almería Chuli Vázquez, y al homenajeado por la Asociación Eres de Pescadería, el ex árbitro internacional almeriense David Fernández Borbalán.

Noble rivalidad

El partido tuvo los momentos el pique de antaño, bien dirigido en todo momento por el colegiado Nono Criado Villalobos, de la Tercera División de Fútbol Sala. Antes del encuentro se entregaron diversas distinciones, a David Fernández Borbalán, por el "guiño" en su libro al desaparecido campo de ‘Las Tres Tumbas’; a Casi, representante del San Roque, por su labor para que este evento se realizara, y a Pepe Cayuela, por los años dedicados al fútbol, y sobre todo al UD Valdivia.

El partido lo ganó el UD Valdivia al San Roque por 3 a 2, marcando Hermi el gol de la victoria a falta de pocos minutos para la finalización del encuentro.

Lo más importante de la tarde fue ver como se abrazaban jugadores de ambos equipos antes y después del partido, algunos de ellos con más de 30 años de por medio sin verse, agradeciendo todos a la Asociación Eres de Pescadería el gran trabajo realizado para hacer posible un acto así. Tenía que haber un ganador pero nadie salió derrotado de un evento inolvidable.

Habrá revancha

Terminó la tarde-noche con unos aperitivos, contando anécdotas de tiempos jóvenes entre risas, abrazos, y más de una lágrima de alegría. La revancha está servida en Pescadería porque la rivalidad no cesa y estos clubes hermanos salieron para ganar partidos y lo seguirán haciendo por los siglos de los siglos. El amor a unos colores no cesa, y habrá nuevos encuentros gracias a la Asociación Eres de Pescadería.

Detalles

1. La historia interminable de una gran cantera

El fútbol de Pescadería tiene denominación de origen y a lo largo de los años han salido futbolistas de un nivel nacional con el sello de la técnica adquirida en los descampados del barrio y en su único campo.

2. Manolillo y Fernandillo son las grandes estrellas

La lista de jugadores es interminable, pero hay dos que van de boca en boca como Manolillo, el Messi de Pescadería, y Fernando, el pulpo de la pista llegando a ser internacional con la España de Teodoro Nieto.

3. La eterna necesidad de un campo de fútbol

Sin medios en el barrio los niños se tienen que ir a jugar fuera, mientras los vecinos demandan desde los 80 un campo para una cantera de gran calidad.