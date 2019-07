Simón: "Vengo a un Almería muy familiar"

Simón Moreno Barroso (Cartaya, Huelva), tiene 22 años y las ideas muy claras. El delantero, que llega del Villarreal, acepta su primer reto profesional gracias a un Almería que todavía está en construcción, pero que tiene una hoja de ruta marcada. Este jugador cambia la timidez ante un micrófono por un talento espectacular en el campo, como ha demostrado en los entrenamientos. Es una apuesta de futuro, a pesar de llegar cedido, y es que pese a no ser un 9 puro, tiene facilidad para ver puerta, es decir, el gol va en la sangre. En su puesta de largo estuvo acompañado por su padre, que no se ha separado de él desde que llegó a Almería, y su representante, Gonzalo Gaitán, un exfutbolista argentino que pasó por la Liga Española en el Xerez Deportivo.

Primero tomó la palabra el director deportivo, Miguel Ángel Corona, para dar paso a un Simón Moreno que agradeció el cariño del vestuario y la oportunidad que le brinda el club presidido por Alfonso García. El jugador reconoce que tuvo encima de la mesa otras ofertas más interesantes en lo económico, pero el proyecto de Óscar Fernández se ajustaba perfectamente a sus características: "Había interés de otros clubes, pero me decanté por el Almería por la confianza que me dio desde el primer momento el club. Hablé con Juan Ibiza en mayo y me dijo que es como una familia, similar al Villarreal".

Trece tantos le contemplan con el Villarreal la pasada campaña. Con 1.74 metros y 69 kilos, Simón espera ser un incordio para las defensas. Primero tiene que tomarle el pulso a un fútbol profesional que no da respiro. Se siente preparado en su nueva etapa deportiva y se define como un deportista de gran versatilidad y velocidad: "Me gusta desenvolverme entre líneas y tener gol. No soy el típico delantero clavado, estático, sino que me gusta asistir y moverme por el campo".

A los delanteros no le gusta ponerse deberes tan pronto. Sí fue valiente Álvaro Giménez el pasado curso, cuando soñó con los 15 y se fue hasta los 20 goles. Simón Moreno es del discurso conservador, por lo que no va más allá de cada jornada: "No soy de marcarme cifra de goles en pretemporada. Con trabajo e ilusión seguro que vendrán". En este sentido, Simón Moreno está trabajando cada mañana con el máximo anotador actual de Segunda División. Mucho que aprender de un Álvaro Giménez que se ha revalorizado en el mercado. "No lo conocía, pero se ve que es un delantero muy completo. Está siendo una semana muy dura de pretemporada y ya se va notando el salto de categoría, sobre todo en el ritmo de trabajo", apuntó.

La plantilla aún no se ha cerrado y quedan muchos movimientos de entradas y salidas. Por eso Simón quiere ganarse la confianza del entrenador desde el primer día. Quiere que Óscar Fernández lo tenga en cuenta desde el estreno ante el Albacete: "He venido para jugar lo máximo y meter goles. Muy contento de haber elegido al Almería". Soñar es gratis, y ponerse metas muy altas como las de Tano Bonnín es síntoma de la buena actitud del vestuario. Simón Moreno quiere disfrutar esta temporada, ya que , "no podemos marcarnos un objetivo a largo plazo, porque es una tontería. Cada partido es una oportunidad que debemos aprovechar".