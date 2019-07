¿Habrá Mercado Medieval este año?

Una demora en la contratación de la empresa organizadora del principal evento festivo de la ciudad parece ser la causa por la que, a mediados de julio, aún no se tenga claro si el Mercado Medieval podrá celebrarse (al menos, en la fecha que tradicionalmente lo viene haciendo) este año, en la que sería su XXIII edición.

José Ramón Budiño, portavoz del equipo de Gobierno municipal, asegura que "se está trabajando para que se puedan organizar y tramitar todos los procesos legales y jurídicos”. Además, ha lanzado un mensaje tranquilizador a la ciudadanía.

Budiño ha declarado que "no podemos asegurar hoy que se vayan a celebrar (las jornadas), lo cual no quiere decir que no se vayan a celebrar, sino que nos hemos encontrado con unos plazos que se han demorado en el tiempo, desconocemos por qué". Y ha proseguido afirmando que "si una de las dos empresas recurre la adjudicación, a lo mejor, nos vemos abocados a paralizar la ejecución del Mercado Medieval".

El asunto será tratado, este jueves, en la Junta de Gobierno. Mientras, jaimas, tenderetes, puestos, pasacalles, esclavos, reyes y doncellas, frailes, justas, exposiciones, concursos, representaciones varias... y abulenses y visitantes tendrán que seguir esperando.