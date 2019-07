Génova comunica a Asier Antona que hay que revertir el pacto del PP con el PSOE en Lanzarote

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha asegurado este martes que la dirección nacional de su partido le ha comunicado que se debe revertir el pacto que en Lanzarote firmaron con el PSOE por el que la socialista María Dolores Corujo conservó la Presidencia del cabildo y la popular Ástrid Pérez fue investida alcaldesa de Arrecife.

Según Antona, le han trasladado que "hay que revertir" el acuerdo, ya que "no se permite" dicho pacto, aunque al mismo tiempo, el presidente autonómico del PP ha puntualizado que existen "matices" sin especificar exactamente a cuáles se estaba refiriendo.

Por otro lado, al ser cuestionado por el pacto que no llegó a conformarse y en el que el PP supuestamente hubiera liderado el Gobierno de Canarias, Antona subrayó que su partido y él mismo "tenía el objetivo claro", si bien incidió en que si no se pudo entrar "no fue responsabilidad del PP, sino que jamás" se contó con los 36 diputados necesarios, ya que Ciudadanos (Cs) mantuvo su veto a Fernando Clavijo por estar investigado en el 'caso Grúas'.

En este sentido, aseguró que comparte las declaraciones del expresidente de Canarias, el nacionalista Paulino Rivero, al ser cuestionado por el fracaso de CC, aludiendo "al mal control de su partido Coalición Canaria y a la soberbia de CC". "Exactamente eso fue lo que rompió esa negociación de centro derecha porque mientras se estaba discutiendo en Gran Canaria eso de quita a Asier... El mismo día, a la misma hora, en el mismo instante que en la isla de Gran Canaria se estaba discutiendo vamos a buscar un candidato alternativo a Asier Antona, lo que me parece un absoluto desprecio y una vergüenza, en ese mismo instante se estaba cerrando en el Parlamento de Canarias el bloque de centro izquierda", recordó en declaraciones a Cope Canarias recogidas por Europa Press. Por ello, Antona incidió en que "hay que buscar ahí", en Coalición Canaria, a los responsables de que no se alcanzara el pacto de centro derecha, "y no en otro lado".