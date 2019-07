Paula Corujo y Pancho Hernández, nuevos consejeros no electos

Paula Corujo Callero (Somos Lanzarote) y Francisco Hernández García (PP), han sido nombrados este martes consejeros no electos del Cabildo de Lanzarote. El nombramiento tuvo lugar ante la presidenta de la institució, María Dolores Corujo, la cual les felicitó y animó a “seguir trabajando por un objetivo en común, el cambio que necesita y merecen los lanzaroteños”.

Paula Corujo es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madri y fue concejala en el Ayuntamiento de San Bartolomé desde 2015 hasta 2019. En las pasadas elecciones se presentó como candidata a la Presidencia del Cabildo de Lanzarote pero no consiguió acta.

Respecto a Francisco "Pancho" Hernández, ha sido alcalde de Tías durante dos legislaturas, desde 2011 hasta 2019. En las pasadas elecciones, volvió a presentarse como candidato a la Alcaldía de ese municipio y aunque consiguió ser el más votado, no pudo hacerse con el bastón de mando merced al pacto entre PSOE-Lanzarote Avanza (LAVA) y Lanzarote en Pîe-Sí Podemos. Pancho Hernández, no obstante, compaginará su labor como consejero no electo del cabildo con la de concejal en la oposición en el ayuntamiento de Tías.