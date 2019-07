El holandés Han Nefkens recibe el premio anual local Montblanc Arts Patronage Award

Han Nefkens ha sido galardonado con el premio anual local Montblanc Arts Patronage Award que reconoce la labor de los mecenas en el arte. La 28ª edición de este premio se celebró el pasado día 8 de julio 2019 en las instalaciones de la Fundación Miró, en Barcelona.

El premio Montblanc de la Cultura reconoce anualmente en España la generosidad con la que los mecenas permiten a una gran variedad de artistas concebir, crear y compartir sus puntos de vista artísticos.

Este año, el Premio reconoce la labor de Han Nefkens con su Fundación Han Nefkens quien apoya a video artistas internacionales, becas para obras literarias, tutorías, producciones e incluso diseñadores de moda y exhibiciones de moda como el apoyo a la marca Viktor&Rolf y las exhibiciones "The art of fashion" en 2009 y "The future of fashion is now" en 2015 en colaboración con el museo Boijmans Van Beuningen. Han Nefkens recibió una pieza estilográfica de la colección Patron of Arts Limited Edición 4810 con su nombre grabado en el plumón.

El Premio Montblanc Arts Patronage ha contribuido en sus 28 ediciones con más de 5 millones de euros en premios a más de 300 patrocinadores de arte y sus organizaciones en todo el mundo.