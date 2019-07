Héctor Hernández: "El Numancia es un club histórico, un club grande"

El CD Numancia, ya iniciada la temporada, aún sigue componiendo su plantilla de cara al curso que empieza el domingo 18 de agosto, a las 18.00 en Los Pajaritos ante el Alcorcón, duelo de los dos equipos más veteranos en la categoría (11 y 10 años consecutivos en Segunda división).

Este lunes fue anunciado y presentado Héctor Hernández, lateral zurdo de 28 años, que el pasado curso jugó en el Tenerife, rindiendo a buen nivel. En su trayectoria, el defensa vallisoletano ha disputado 32 partidos en Primera, con las camisetas de Zaragoza, Real Sociedad, Granada y Alavés; y 15 en Segunda división, el pasado curso con el Tenerife.

TRES JORNADAS CON HORARIOS Ya se conocen los horarios de las tres primeras jornadas de la temporada 2019-2020: En la primera, el Numancia recibirá al Alcorcón el domingo 18 de agosto, a las 18.00 h.; en la segunda los rojillos visitarán al Tenerife de López Garai el domingo 25, a las 20.00 h. en el Heliodoro Rodríguez López; y en la tercera jornada el Numancia-Mirandés se jugará el sábado 31 de agosto a las 18.00 h. en Los Pajaritos.

EL zaguero comenzó su alocución mostrándose “agradecido por la confianza que me han transmitido el presidente, Moisés Israel, el director deportivo, César Palacios, y el entrenador, Luis Carrión. Quiero devolver la confianza en el terreno de juego. El Numancia es un club histórico, un club grande. No nos ponemos ninguna meta, vengo a trabajar y darlo todo. Me he encontrado un buen vestuario, con ganas de trabajar y ese es el objetivo que nos marcamos. Con el esfuerzo de todos conseguiremos estar lo más alto posible”.

Se define Hernández como “un lateral al que le gusta sumarme al ataque, pero sin olvidar que, como defensa, lo primero es defender”. En su puesto tendrá competencia con otro de los fichajes, Adri Castellano, pero asume que la competencia “es buena y sana. Cuanta más allá, mejor para pelear por un sitio en el once, así que en entrenamientos y partidos a trabajar y que juegue quien más lo merezca”.

Con la llegada de Hernández son 6 los fichajes realizados hasta el momento, con las llegadas de Admonio Vicente (central), Iván Calero (lateral derecho), Adri Castellano (lateral izquierdo), Néstor Albiach (centrocampista ofensivo) y Dani Barrio (portero), amén de la promoción de los canteranos Roberto Jara, Marcos Isla y Ander Vidorreta. De tal modo, de las prioridades del director deportivo César Palacios tan sólo faltaría la incorporación de otro lateral diestro.

En el lado contrario, las salidas. La más reciente, la de Pablo Larrea, que ya es jugador de la Ponferradina, donde jugó la segunda mitad de la pasada campaña, siendo un hombre importante en el retorno de los bercianos a Segunda división. Recientemente también se anunció la marcha del delantero Jordi Sánchez, que estará cedido en el Valencia Mestalla, de Segunda B, equipo desde el que llegó a Soria el pasado verano.