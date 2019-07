"Matar a un ciclista es como matar a un conejo, no pasa nada", denuncian los familiares de las víctimas

A los conductores que han causado la muerte de ciclistas en la carretera, se les debería que quitar el carné de conducir. También es necesario endurecer el código penal. Es lo que piden los familiares de las víctimas, como Sílvia Puig. "Mi padre, el 23 de junio del 2015 iba en bicicleta, iba bien, y vino un conductor con un camión y lo mató. Este conductor dio positivo en alcohol y en heroína. Lo detuvieron y el día siguiente ya estaba en libertad. Nosotros enterramos a mi padre al cabo de dos días, y él ya estaba en libertad", lamenta su hija.

"Prácticamente, matar un ciclista, como también podríamos poner el ejemplo de un peatón, es como matar a un conejo, no pasa nada", denuncia Xavier Corominas, vocal de la plataforma gerundense 'Mou-te en bici'.

"Impunidad" tras los hechos

Los familiares de varios ciclistas muertos en carretera en la provincia de Girona han denunciado que los conductores disfrutan de impunidad después de cometer los hechos. De los últimos casos registrados en esta región, uno hace medio año que está pendiente de entrar en prisión y otro todavía tiene que ir a juicio.

Uno de estos acusados es el conductor que atropelló al hermano de Antonio Ortiz hace dos meses, cuando iba a trabajar en bici a Cornellà de Terri (Girona).

"Tuvo la mala suerte de encontrarse con una persona que, según parece, venía de trabajar toda la noche y que se había quedado dormido, junto en el momento que se topó cono él. Lo desplazó unos 80-90 metros. La bicicleta la trasladó casi 250 metros. Se paró un minuto después del accidente, miró su coche y siguió adelante diciendo que él se había dado con el quitamiedos", ha recordado el hermano de Antonio.

Ante estos casos, la plataforma 'Mou-te en bici' cree que es necesario endurecer el código penal. "¿Por qué Ana González debe recoger 350.000 firmas para presentarlas en el Congreso? Porque la legislación no está adecuada a la realidad. No es punitiva en este caso. Los que han matado a un ciclista no han estado ni un día en prisión. Hay algo que no funciona", asegura el vocal de la plataforma.

Por eso piden a los jueces que apliquen medidas cautelares como, por ejemplo, la retirada del carné de conducir.