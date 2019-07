Sacrificio 0 de mascotas abandonadas

IU insta al nuevo equipo de gobierno a que se ponga las pilas en lo que respecta a la política de protección animal. Esta formación política en un escrito que ha hecho público comienza resaltando la alarma social que dice que ha saltado a raíz del sacrificio este fin de semana por parte de la empresa que se encarga del servicio de recogida de animales abandonados de tres perros de 2, 4 y 8 años denunciado por la asociación Huellaranda en las redes sociales. Lo peor de todo, denuncia IU, es que la adjudicataria no presenta facturas que demuestren el método que utiliza para sacrificar los animales. Esta formación política considera que es buen momento para volver a hablar de la ordenanza de protección de animales ordenanza, que a finales del mandato anterior quedó aplazado y cuyo borrador contemplaba el sacrificio cero. “Tuvimos el debate en el anterior mandato y se quedó sobre la mesa porque la señora alcaldesa no quiso llevar la pleno para su aprobación esta ordenanza”, lamenta Jonathan Gete, el concejal de IU.

IU alerta también de que a partir del 31 de julio Aranda podría quedarse sin recogida de animales durante algunos meses al terminar en esa fecha el contrato y hasta que se adjudique de nuevo el servicio, denunciando que el Ayuntamiento no parece que tenga prisa en realizar los trámites. Por otra parte, denuncia que el borrador del pliego no vincula este servicio al uso del centro de protección animal, construido en el año 2011. “El Partido Popular no ha querido dar ningún tipo de solución, por eso exigimos a la señora alcaldesa y al nuevo concejal de Contratación que se den toda la prisa posible y manden a los técnicos ponerse lo primero con este contrato y al concejal de Medio Ambiente a que retomen las conversaciones de la ordenanza de animales”, añade Gete.