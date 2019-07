"La igualdad se demuestra con hechos"

Milagros Marcos considera que es más importante demostrar con hechos y con políticas concretas el emprendimiento femenino y la igualdad de oportunidades, que “dando saltos detrás de una pancarta”. Así respondía la que fuera consejera de Agricultura hasta cambiar este cargo por el de diputada nacional tras las últimas elecciones en relación al desequilibrio en cuanto a sexos que hay en el nuevo gobierno autonómico. Marcos se desplazaba esta mañana a La Aguilera desde Valladolid, después de asistir al acto de la toma de posesión de los nuevos consejeros, para hablar de la mujer rural ante la despoblación y sus posibles soluciones en el curso Prensa y Poder de San Gabriel. La diputada popular considera que no se puede juzgar al nuevo gobierno por esta desproporción de la cúpula, sino que habrá que esperar a ver cómo se reparten los cargos intermedios y, sobre todo, insistía en que el compromiso con la igualdad se demuestra de otra forma. “EL trabajo decidido del PP en la Junta de Castilla y León en el mundo rural ha conseguido que haya el triple de mujeres jóvenes incorporadas en el sector agroalimentario, que el 40% de los proyectos empresariales que se desarrollan en el medio rural estén liderados por mujeres y que Castilla y León sea de las comunidades autónomas donde más emprendimiento femenino ha habido en el último semestre, por lo tanto creo que lo que hace falta es demostrar con hechos que se apoya el emprendimiento femenino, que se apoya a las mujeres que quieren trabajar, que quieren desarrollar su actividad, y no simplemente dando saltos detrás de una pancarta, que está bien y yo lo respeto, pero eso no es lo que hay que hacer”, argumentaba Marcos.

Esta tercera jornada del curso Prensa y Poder se iniciaba con una interesante charla y animado coloquio dirigido por el periodista Israel García Juez y continuará esta tarde con la directora general de Sigma2, Rosa Díaz, que hablará de las nuevas tecnologías y la nueva sociedad rural.