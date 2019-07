Megías: "El equipo me ilusiona mucho"

Resta menos para que las vacaciones se acaben y el Villa de Aranda 19/20 sea una realidad. Los entrenamientos vuelven a principios de agosto y aunque todavía quedan unas semanas, las ganas de volver a la pista ya están en cuerpo y mente, más en la de un capitán como Víctor Megías, que afronta un nuevo curso en el equipo de su tierra.

'Pino' comparte el objetivo impuesto por el técnico, Alberto Suárez, el día de su llegada. La intención no es otra que estar arriba. "Eso está marcado; no va a ser fácil porque todos los equipos se han reforzado y el nivel de la categoría ha subido, pero tenemos plantilla para estar arriba". "Habrá que echar mucho trabajo en los entrenos y ver cómo respondemos, pero a mí el equipo me ilusiona mucho", añade Víctor.

Precisamente, sobre la llegada del nuevo técnico, Megías considera que "lo que proponga nos va a venir bien, y la ilusión de que venga y vaya a cambiar las formas del juego táctico va a ser muy positivo para nosotros".

Para él una de las claves será la conjunción de un bloque que permanece, lo que considera puede dar ventaja al Villa de Aranda. "Cuando llevas mucho tiempo jugando con tus compañeros tienes ventaja... muchos equipos la tuvieron el año pasado como Ciudad Real; su inicio de temporada siempre es bueno porque juegan a lo mismo y todos se conocen; este año nosotros vamos a poder también hacer eso", confesaba.

Megías, que se siente "ilusionado" por la respuesta de la afición amarilla -este miércoles ya superaba los 240 socios- espera "poder llegar a agosto superando los más de 500 abonados" que se lograron la pasada temporada. Y es que una vez más, el capitán tratará de agasajar a todos los aficionados de un club que por fin comienza a ver brotes verdes.

En el audio que precede la información puede escucharse la entrevista íntegra a Víctor Megías.