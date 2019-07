Sí a la cuota, pero por la escalera del mérito

Las encuestas de opinión indican que las mujeres se muestran más reticentes que los hombres en cuanto a las ventajas para la igualdad que pueden aportar las nuevas tecnologías. Lo ha explicado en el curso Prensa y Poder de San Gabriel Ciudad de la Educación Rosa Díaz, Directora General de Sigma 2. Según estudios de esta empresa demoscópica el porcentaje de mujeres que creen que la tecnología reducirá la brecha laboral es menor que el de hombres, que también se muestran más optimistas al creer en mayor medida que la automatización redundará en una mayor conciliación. En otro orden de cosas las mujeres también se perciben peor preparadas de lo que lo hacen los hombres para competir en un mercado laboral cada vez más automatizado y digitalizado. Una circunstancia que debería tenerse en cuenta según la directiva de Sigma 2 para evitar que las mujeres sean su propio freno. Díaz ha recordado que por la naturaleza de su trabajo más sus afirmaciones se basan en datos, no en impresiones. Datos que ha calificado de tozudos para demostrar que en igualdad se ha avanzado mucho pero queda mucho por hacer. Como la presencia de las mujeres en Consejos de administración de las empresas del IBEX, que todavía no alcanzan ni el 25% , mientras que solo 3 de los 34 grandes ejecutivos de estas empresas son mujeres.

En cuanto al camino ya recorrido, Rosa Díaz recomienda fijarse en el ámbito político, donde la progresión de las mujeres ha sido mucho más rápida que en la empresa, en cuyos mandos intermedios también existen cada vez más presencia femenina. Además ha recomendado también fijarse en los avances de las mujeres en empresas de tamaño medio o pequeño que son la mayoría en España.

Por lo que se refiere a la controversia entre las políticas de cuotas o las que priman el mérito, esta ponente considera que pueden compatibilizarse, porque “las empresas no se pueden permitir el lujo de no ascender por el mérito”, ha asegurado, aunque también ha afirmado a continuación que para los directivos “la principal responsabilidad además de sacar la empresa adelante es incentivar el mérito, por lo que cuota y meritocracia no son incompatibles en el ascenso de la mujer.”

Y tampoco ha eludido hacer frente a la afirmación de asistente que se ha atrevido a asegurar que las mujeres no están en puestos de responsabilidad “porque no quieren” ya que optar por otros valores como “cuidar a los niños.” Rosa Díaz ha sido contundente al afirmar que es un error vincular las políticas de conciliación solo con las mujeres. “Cuando tanto hombres como mujeres puedan elegir sin prejuicios ni condicionantes si quieren primar en su vida la actividad laboral o el cuidado familiar se habrá alcanzado la igualdad.”

Díaz ha elogiado también el papel de la mujer emprendedora en el medio rural “Es un espejo en el que nos debemos mirar”. Por cierto que esta directiva ha recomendado al director del curso, Graciano Palomo, que organice un evento similar en Madrid. “En las zonas urbanas es donde hay que hablar del medio rural y de la problemática de la España Vaciada. Son las principales interesadas en que al mundo rural le vaya bien porque redunda en el interés general.”