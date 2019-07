El bonobús gratuito para menores de 13 años, sin fecha

El bonobús gratuito para menores de 13 años en Oviedo no entrará en vigor el 1 de agosto, tal y como había anunciado el tripartito. La nueva corporación municipal, tacha de "electoralista e irresponsable" por parte del anterior equipo de gobierno el anuncio realizado un día antes del inicio de la campaña electoral, y afirma que es inviable que esta entre en vigor en la fecha prevista.

El concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Ignacio Cuesta, ha explicado en rueda de prensa que no existe acuerdo específico con el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), que sería necesario, defiende, para poner en marcha el bonobús gratuito teniendo en cuenta que los beneficiarios son unos 17.000 niños de entre 4 y 12 años.Ya ha habido más de 2.000 solicitudes presentadas por las familias y, según Cuesta, el Ayuntamiento no dispone de la estructura necesaria para poder garantizar su gestión. Cree el concejal de Ciudadanos que tendría que ser el Consorcio el que se encargara de ello. Se muestra propicio a llevar a cabo la propuesta, aunque desde "una posición seria y rigurosa", y desde luego, asegura que "no podrá ponerse en marcha el próximo 1 de agosto".

Además, otro de los temas encima de la mesa es la implantación de las nuevas líneas de autobús, cuya entrada en vigor tampoco será el 1 de agosto. Desde la nueva corporación aseguran que la creación de las nuevas líneas de transporte conlleva la compra de tres autobuses y la puesta en marcha de marquesinas y otros tipos de señalización. Obras que, según Ignacio Cuesta, están sin licitar.

El concejal de Infraestructuras y Urbanismo no ha querido dar fechas “que luego no puedan cumplir como hacía – señala- el anterior gobierno”. Eso sí, se compromete a poner ambas medidas en marcha en el menor tiempo posible.