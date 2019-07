El CD Tenerife presentó este miércoles a Dani Gómez como nuevo refuerzo del primer conjunto blanquiazul para el próximo curso llegando en calidad de cedido por el Real Madrid.

Una presentación en la que el jugador reconocía que "todo lo que le han dicho de la isla y del club es muy bueno, ya que he tenido referencias como la de Cristo González que la pasada temporada fue compañero mío en el Castilla. Vengo para hacer goles y es lo que siempre tengo en la cabeza así que espero poder aportar con mi juego. Ya he podido conocer a mis nuevos compañeros y al míster, quienes han logrado que me sienta muy a gusto", manifestó el delantero.

Por otra parte, Víctor Moreno acompañaba al jugador en su presentación y apuntaba sobre el delantero que "se trata de un movimiento que me genera ilusión y quizás por la juventud del jugador pueda generar dudas pero tiene una trayectoria muy buena y ha sido capaz de resolver cada reto que se le ha presentado", aseveraba el director deportivo blanquiazul.

Moreno comentó que llegará otro delantero más al equipo e hizo hincapié sobre la posiblidad de salida de Alberto, quien cuenta con una oferta del Huesca, señalando que "son situaciones que surgen y que pueden ser interesantes aunque no queremos malvender a nadie. Seremos firmes sobre cada uno de nuestros futbolistas, independientemente que se encuentren en una situación de final de contrato", sentenció