Arroyo del Moro ya tiene su nuevo parque de esparcimiento canino

El Ayuntamiento ha puesto en marcha esta mañana un nuevo parque de esparcimiento canino en la zona de Arroyo del Moro, donde hay censados unos 8.000 perros. Se trata de una instalación que cuenta con algunas novedades respecto a las ya existentes en la ciudad, como la colocación de bebederos, zonas de ejercicio y espacios separados para perros según su tamaño.

Así lo ha explicado el presidente de Sadeco, David Dorado, quien ha afirmado que hay otro parque de este tipo proyectado en Miraflores, además de estudiar otras propuestas en el resto de barrios de la capital. Dorado ha insistido en que este tipo de instalaciones no solo benefician a los propietarios de perros. "Es un equipamiento muy útil, no solo para los propietarios y los propios perros, sino para quienes no tienen mascota, puesto que hasta ahora se venían ocupando las zonas verdes y ello ocasionaba algunas molestias a quienes no tienen perro", afirmó Dorado.

Por otra parte, el concejal de Infraestructuras ha recordado que el Ayuntamiento será inflexible e incrementará la vigilancia para sancionar a quienes no recojan los excrementos de sus mascotas. "Desgraciadamente, a las personas, para que reaccionen, hay que tocarles el bolsillo cuando incumplen la normativa. Vamos a ser muy firmes con quienes no recojan los excrementos de sus perros. Aumentaremos la vigilancia y haremos campañas de concienciación. Lo que buscamos es que la ciudad esté limpia, no solo porque limpiemos mucho, sino porque ensuciemos poco", afirmó David Dorado.