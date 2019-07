"Esportistes gandians" d'Emili Selfa

En temps on no existien els mitjans de comunicacions actuals que difonen i popularitzen tantes activitats esportives i tipus diferents d'esports, el futbol, els bous i les partides de pilota entretenien massivament a la gentada. Això sí, en un ambient del món rural imperant, la gent del camp tenia les seues pròpies activitats esportives, ligades a les seus haques. En aquell món, la simbiosi home haca era molt més que una relació de treball, era afectiva i també d'esplai i de festa. L'haca, a més de ser l'animal de treball familiar, sempre participava de les festes de les famílies i de les comunitàries. Els més atlètics i atrevits les entrenaven i s'entrenaven per a les corregudes de joies, on el genet i l'animal es lluïen pels carrers de Gandia a la fira, i en Beniopa a la festa de Sant Antoni, o a les platges per Sant Jaume. Però els carreters amb poders, sabers i força, coneixedors de les virtuts de les seues cavalleries participaven en les competicions de Tir de Cavalls, que es feien a la nostra comarca i és per això que són recordats: el Blanco i José Luís Sendra, el Cabut de Benipeixcar, Toni Sabater, Verbena de la Devesa i el Reiet, de família Martí del Grau; i els beniopers Gonzalo Orchillés, el Blanquillo, Francisco i Gostí Aparisi, i Jesús Fort, tots Conyos; Milio Selfa, Blanxa; Francisco Aparisi, de la Braca, Andreset Escrivà, Pixaetes o Sauret el Bojo.

El segle XX, tant idealista, va fondre les aspiracions de les grans corrents ideològiques del moment, que tenien en l'esport, la competició i la seua pràctica, una de les seues bases irrenunciables, així durant la república aparegueren reconeguts atletes, com Ferragut, conegut com Calleja, que corria els 400 metres als anys trenta, o el reconegut Damià Català. Però després de la guerra, el falangisme va propiciar tota classe d'activitats esportives, començant pels centres educatius, com va estar el cas de l'Institut Laboral amb el balonmà i més intensament amb el basquet. Moises Amores Rodríguez, el tio Moll, en fou un dels seus promotors. També l'halterofília fou una de les activitats destacades a la ciutat i Antonio Climent Donet, Misteri, gran esportista, hostaler de la plaça del Prado i de la recordada Sala Gesmil, ha estat el seu genuí estendard. Sense oblidar el benioper Joaquin Selfa, Blanxa, qui va arribar a aconseguir tots els records de l'estat.

En el camp de la natació, Gandia com a ciutat marítima, sempre ha tingut bons nadadors, i un club important, com el Natació i Sports. Només cal que recordem a Emilio Ferrer, Milú, cirujà i gran nadador i a José Maria Àngel Guillem, Pitet. Molts dels bons nadadors, com era natural, provenien del Grau, i molts d'ells en foren també socorristes per a servir a les tasques pròpies de la platja, és el cas d'Andrés el Pinxo, Andrés Català de Pic, Enrique Cànovas, el Torrevellí, Francisco Mengual el Tremendo, o Vicent Sarch, el Pato.

La bicicleta, des que es feu habitual entre les nostres gents, va propiciar un seguit de gent apassionada i amb afició, com el barber Bertó, el Pelat, del carrer de Rausell. Com també tot un seguit de gent dedicada a ella, com els mecànics: el taller de Carbó, el Manco, de l'avinguda d'Alacant, Manolo López Ruiz, el Bicicliste del carrer de Baix, Manolo Martín, el Bicicliste i Batistet Miret, el Bicicliste, tots dos de Beniopa. O mecànics com el Barquillero de Benipeixcar. En el temps de l'estraperlo, hi havia ciclistes virtuosos que amb les seues màquines especialment preparades li guanyaven sempre a la parella de la Guardia Civil que els perseguia amb les pròpies bicicletes, com ho feia Sauret Carbó, el Carbonet del carrer de la Muntanya de Beniopa. I la passió a la roda, ha acabat canalitzant-se en la Penya Ciclista Beniopa, que ha comptat de sempre amb uns precedents destacats, com els beniopers Salvador Gregori Victoria, Saorito el Roig, que va guanyar moltes competicions valencianes, Antonio Miret Xaixo, Tonico, destacat corredor de la postguerra, Vicent Escrivà, Lina o Vicent Miret, Rata. Fins i tot a Gandia hi ha un personatge inseparable de la seua bicicleta com és José Antonio Cortés, Tormento.

Igualment és el cas de les motos i les carreres, on l'històric Enrique Rufat Estarelles, Petròlio fou un dels pioners, seguit de Juan Miguel Muñoz Monparler, Macaper, i molts altres aficionats a les carreres com Jesús Bou, Bouet, del Raval; Manolo Ollero, Ferralla, de Beniopa; el coreà Paco Moncho, el Cigala; o Isidro Tarrasó, el Ingeniero. Una gran afició que envolta el Moto Club Gandia, radicat a Beniopa, sent un dels seus animadors Joan Miret, Tarsan.

I que no dir del basquet que a la nostra ciutat ha aconseguit una notable presència, des dels primers partits al pati de l'Institut Vell, fins a l'actual Units pel Basquet Gandia. Hi ha destacat i són recordats jugadors com Jesús Juan Clavier, Sito; Ricardo Miñana, Sabata; Mario Colombo, Manganeti; Ricardo Monedero, Xurro; José Alberto Estruch, Garrofa; Vicent Just, Pansit; Marín, Adorno; Palmer, Riquelme; Febrer, Cunyat; o el jugador Espardenya. I citar a Pepe Estruch, Garrofeta, que a més de gestor al Raval, va ser entrenador local.

Com veuen vostès els seguidors de la màxima mens sana in corpore sano ha comptat amb innombrables partidaris a Gandia, com no podia ser d'altra manera.