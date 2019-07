La doble titulación de Enfermería y Fisioterapia en la Universidad de Jaén es el grado universitario con la nota de corte más elevada en toda la UJA. En concreto, un 12,77. A nivel regional, Enfermería es la segunda carrera más solicitada por los jóvenes andaluces. Por separado, también cuentan con las calificaciones mínimas más elevadas con un 11,34 en el caso de Enfermería y un 11,31 para Fisioterapia.

Por otra parte, la universidad jienense ya ha cubierto todas las plazas en varios grados como los de Biología; Química, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social, Psicología, Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad, Derecho, Estadística y Empresa, Ingeniería Informática, Ingeniería Eléctrica + Electrónica Industrial, Ingeniería Mecánica + Ingeniería de Organización Industrial, Electrónica Industrial + Mecánica, Ingeniería de Tecnologías de la Telecomunicación, Ingeniería Telemática + Ingeniería de Tecnologías de la Telecomunicación, Enfermería, Fisioterapia, Enfermería + Fisioterapia y Trabajo Social.

Además, durante el primer plazo de matrícula, se han adjudicado 2.765 plazas, un 86,54% del total de las 3.195 disponibles. A partir de este miércoles, 17 de julio, se abre la primera etapa para matricularse que finalizará el próximo 19 del mismo mes. Los estudiantes que cursarán por primera vez sus estudios universitarios tienen que realizar la matrícula a través de internet. El 26 de julio se dará a conocer la segunda adjudicación.

Los estudiantes que no hayan conseguido plaza en la titulación que puso en primer lugar y que prefiera esperar por si luego quedan vacantes en posteriores adjudicaciones, tendrá que realizar la reserva de la plaza obtenida y no matricularse en el grado que le haya sido adjudicado inicialmente. En el caso de no haber conseguido plaza en ninguna de las titulaciones que se seleccionó, deberán confirmar sus peticiones y esperar a la siguiente adjudicación.