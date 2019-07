Marín da por hecho que el Centro del Motor está ya excluido de la ITI

No hay buenas noticias para el Centro Tecnológico del Motor de Jerez. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, confirma que el proyecto queda fuera de la finciación europea ITI. La semana pasada la delegación territorial de la Junta en Cádiz, tras celebrarse la comisión de la ITI, habló de una reformulación del proyecto, pero siempre dejando claro que "no quedaba descartado". Ahora, Marín rescata un informe de la Agencia Idea de julio del año pasado para confirmar que el Centro del Motor no es financiable con estos fondos europeos.

Dicho esto, el vicepresidente Marín tiende la mano a la alcaldesa de Jerez y le ofrece una reunión para hablar y reformular el Centro del Motor, que de momento, se queda sin financiación. La Junta no lo ha incluido en los presupuestos de este 2019 que se aprobarán mañana en el Parlamento andaluz y ya avanza que ahora habrá que establecer qué administraciones van a fiananciarlo y es que el nuevo gobierno andaluz PP-Ciudadanos ya avisa de que costeará "una parte".

Marín añade que solo cuando se establezca en un convenio cómo queda el proyecto y qué parte asume cada administración, se podrá hablar de cantidades para incluirlas en presupuestos.

El PSOE ya ha criticado que el nuevo gobierno andaluz deje el Centro del Motor fuera de los presupuestos de 2019.

A la espera de si se concretan las reuniones necesarias para trabajar por uno de los pocos proyectos esperanzadores para dinamizar la economía de Jerez, hoy se puede decir que el Centro del Motor junto al Circuito se queda ya y oficialmente sin financiación.