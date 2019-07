Sergio Narváez ya ha posado con la bandera y la camiseta del Xerez Deportivo FC en la mañana de este miércoles. El centrocampista se unió el grupo desde el primer día de entrenamiento y ha contado que “las piernas aún están engrasando, pero el hecho de conocer casi a la mitad de los compañeros me hace mucho más fácil el comenzar de nuevo a entrenar para estar al 100%”.

Sergio ha llegado al Xerez DFC como uno de los fichajes más importantes de esta temporada, dado el gran papel protagonista que tuvo la pasada campaña en el Xerez CD. El jugador sí se muestra confiado en dar mucho de sí, aunque se define como “un obrero, un trabajador del fútbol que tiene la suerte de poder hacer lo que le gusta desde que tenía 6 años”.

No habían sido unos días fáciles para Sergio desde que se anunciara su fichaje por el Xerez DFC, pero el jerezano asegura que “en el apartado anímico estoy perfecto y todo ello es gracias a la ayuda de mi familia”.

Narváez se decidió fichar por la entidad azulina porque “me gusta el reto, la exigencia que está mostrando el club con los fichajes que estamos haciendo y, sobre todo, la humildad que hay en el vestuario”. Una exigencia que conlleva una presión, más aún cuando el club se ha puesto la meta de entrar en play-offs. Para Sergio esto no es un problema: “Presión tiene que haber en todos los equipos. Está claro que habrá peores y mejores momentos, pero a mí me gusta la presión y ahí es donde la afición tiene que ver que hay ganas y sentimiento. Esto no va a ser fácil”.

El grupo X de Tercera ha demostrado ser uno de los más competitivos de la categoría y Sergio Narváez lo sabe. “Hay que ir paso a paso, cada domingo hay que demostrar que podemos ganar todos los partidos y está claro que hay que empezar bien para que la gente se enganche”. Sergio cuenta que es “importante también para nosotros, los jugadores, encadenar buenos resultados al principio, para que la mentalidad sea positiva en nosotros mismos y en la afición”.

En cuanto al vestuario, que es prácticamente nuevo, el centrocampista confirma que “hay que ir poco a poco cogiendo los conceptos del míster, pero el grupo es inteligente y todos los nuevos fichajes vamos a aportar mucho para que conseguir que sea un año bonito”.