Juana Cazorla (IU): "Cada cosa buena que traiga el alcalde le voy a hacer palmas y le voy a decir ¡Ole!"

Comparecía la coordinadora local y portavoz municipal de Izquierda Unida, Juana Cazorla, acompañada del concejal, Mateo Justicia, y el miembro del consejo local, José Ramón Moreno. Aunque era la única que intervenía para exponer valoraciones y consideraciones sobre las últimas sesiones de los plenos municipales, como ya veía haciendo en la anterior legislatura.

En este caso solo se refería al pleno del pasado 21 de junio, en el que se aprobaba el organigrama, funcionamiento y retribuciones de la actual corporación, “… En este caso entendimos que no era necesario hacerla… El pleno de investidura fue un poco raro, por llamarlo de alguna manera. En los primeros plenos de investidura esperas que, desde el Ayuntamiento, se den las explicaciones. El pleno fue raro, porque fue todo como muy a la carrera. La información que nos habían dado de las pertinentes comisiones, quién las iba a formar, incluso un documento en donde, por parte del alcalde de Jódar, entonces en funciones, que más tarde cogió el acta como alcalde, cedía a la Teniente Alcalde, M ª Teresa, prácticamente todas sus funciones…”.

Hacía Cazorla su lectura de las nuevas retribuciones del equipo de gobierno, llegando a situarlas en 3.000 euros al mes, “… Una vez más veíamos se subían el sueldo… Unos cien, pocos euros más se subían el sueldo, alegando que por los concejales que éramos en Jódar, se podían liberar más y, además, que no se cobraba tanto… Eso es una decisión que toman, y, también, como el pueblo de Jódar decidió que el PSOE gobernará, una vez más, con mayoría absoluta… No estamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo porque creamos que el trabajo que se hace desde los ayuntamientos no tiene que ser remunerado, porque lo es… Entendemos que en un pueblo como Jódar, con una estructura económica y social tan compleja, con tanta dificultad… Donde nos vendan que un ayuntamiento, como el de Jódar, aunque ellos digan que están saneados, no es cierto… Se suban el sueldo porque, según ellos, se cobra menos que en otros sitios… Y no es que queramos poner el punto sobre las i, sino que entendemos que en un pueblo como Jódar, con la economía que hay, y con todo. Nos choca que el equipo de gobierno, nada más tomar posesión, se suban el sueldo. Y tenemos que decir que no son 12 pagas, son 14. Por lo tanto, si un sueldo de dos mil y pico euros, le sumamos las 14 pagas, suman casi 3.000 euros al mes, eso, solamente, el alcalde, en este caso, y los concejales se pueden dividir y hacer esa división. Nosotros nos abstuvimos en ese punto, desde luego hubiésemos votado en contra… Pero bueno, decidimos si es que son decisiones que tiene que tomar el equipo de gobierno, porque el pueblo, una vez más, le ha dado y les ha votado para que hagan este tipo de políticas, tendremos que asumir que eso es lo que Jódar quiere…”.

En cualquier caso la mayor parte del tiempo de la rueda de prensa la dedicó, la portavoz de Izquierda Unida, a la incorporación de José Luis Hidalgo al área de Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén y el necesario relevo al frente de la alcaldía de Jódar por M ª Teresa García Gómez, “… Y digo que pasa, por la tomadura de pelo que ha sido esta legislatura, nada más empezar… Las elecciones municipales, en este caso, el PSOE ha sido el mayor fraude y la mayor tomadura de pelo para este pueblo… En menos de un mes, lanzan este documento (la carta del alcalde informando de la situación) a la calle. Donde el alcalde de Jódar justifica su salida, como alcalde de Jódar, apenas unos días había tomado posesión de su puesto en el ayuntamiento. Es decir, se presentaba no hace nada, diciendo que iba a dar el callo por Jódar, siendo alcalde, y ahora, a la primera de cambio, mejor puesto, mejor dinero… Y se va porque está viendo que las propuestas que hay encima de la mesa ya no tienen más chicle, y deja a M ª Teresa con la problemática… Porque él puede decir aquí, que no dejará trabajar por Jódar y ahora nos vende la moto que se va a ir a la Diputación, a dejarse la piel por Jódar y que va a dejar a Jódar en el puesto que le corresponde… Fijaros que cinismo. Nosotros sí creemos que, con el apoyo y la apuesta del pueblo de Jódar, se podían haber hecho cosas, pero ¿Para qué? Si él gana todos los días su dinero, no necesita hacer gran cosa y encima el pueblo va y le votan por no hacer nada. Esta carta, para mí que llevo ochos años en política, la verdad, creo que es una tomadura de pelo. El pueblo no se merecía esto… Después de ocho años de gobierno, no puede uno, al escaso mes, dejar tirado al pueblo, no al partido socialista… Hacer esto, a tan poquito tiempo, es muy poco serio, creemos que es imperdonable lo que ha hecho, allá ellos, con sus formas y sus maneras de trabajar…”.

Subía el tono Cazorla, ella así lo reconocía, para poner en duda que la incorporación de Hidalgo sirva para traer cosas positivas para la ciudad. Incluso ponía el ejemplo del propio Hidalgo en una anterior legislatura (2.007 – 2.011) y del portavoz del PP, que ha sido diputado en la anterior legislatura, “… ¿Ahora que está gobernando la Junta de Andalucía el PP, Ciudadanos y VOX, te vas a diputación y nos vendes la moto de que vas a hacer todo lo posible por tu pueblo?, ¡Ojalá!, De verdad, no soy tan mala persona y sobre todo no soy tan mala política, para, de verdad, aquí me comprometo que cada cosa buena que traiga el alcalde de Jódar y se comprometa, aquí le voy a hacer palmas y se lo voy a hacer en el pleno y le voy a decir ¡Ole!, que por fin. Porque ahí tenemos un alcalde en Bedmar y tenemos alcaldes de otros colores, que traen cosas para su pueblo. ¿Qué ha traído el alcalde de Jódar, para Jódar? Y ha sido diputado provincial, también ha sido provincial el Partido Popular, ¿Qué han traído para el pueblo de Jódar? No vamos a mentir, nada. Perdone que suba el tono, le agradezco que me haga esta pregunta, porque así me da la posibilidad de explicarle al pueblo. Los diputados provinciales tienen mucho poder, si mueven sus carteras, si se preocupan, de verdad, por sus pueblos…”.

Cuestionaba Cazorla la candidatura de la 1.ª Teniente de Alcalde, M ª Teresa García, a la alcaldía para relevar a Hidalgo, “… El Partido Socialista, entendemos, que ha mentido en estas elecciones, porque él se ha garantizado la posibilidad de irse a Diputación, si ganaba y lo ha conseguido y se va. Y nadie ha votado a M ª Teresa para que sea alcaldesa. ¿Por qué no se ha puesto el segundo y M.ª Teresa la primera? Y que el pueblo de Jódar hubiese decidido. Se ha votado sin tener ningún tipo… Que apenas a un mes después de las elecciones, nos encontramos esto, esto ha sido una tomadura de pelo y una manipulación al pueblo de Jódar… Donde no se han cumplido las expectativas que la gente ha votado…”. Le preguntábamos por la legitimidad de esa situación, “…Por supuesto, el juego de la política da ese tipo de cuestiones, como pactos, eso está dentro de lo normal, en una democracia… Hemos visto una falsa investidura, porque, al fin y al cabo, hemos visto un encaje de bolillos, lo que se ha hecho…”. En cambio, sí entiende y justifica la dimisión de dos de los integrantes de la candidatura de Izquierda, que dimitieron porque no ganaron, “… Era por motivos de trabajo, tú no les puedes obligar a unas personas que se presentan en una candidatura. Y además, nosotros no hemos ganado. Si hubiésemos ganado la alcaldía, lógicamente, no se hubiese dado…”.

Residencia de Mayores

La portavoz de Izquierda Unida también se refería a alguno de los temas recurrentes durante los últimos meses, el primero de ellos, la Residencia de Mayores y más concretamente, el anuncio de la creación de una Comisión Especial en la nueva corporación municipal para el seguimiento de ese proyecto, “… No ha tenido necesidad de hacer esta parodia. De decir en el pleno de investidura de que si hace falta, eso sí, que ellos lo hacen bien, con cinismo. Yo no sé cómo le va a sacar a VOX, a Ciudadanos y al PP, la Residencia, ¿Lo mismo a besos? No lo sé. Pero yo sé que cuando alguien quiere y un pueblo quiere, tiene que ser con reivindicaciones serias y firmes y poniendo toda la carne encima del asador y diciéndole a la gente vamos a ir adelante, lo vamos a conseguir, con fuerza y con energía. Por eso decimos que se va dejándonos sin Residencia de Ancianos y tirados, con el problema y la problemática que vamos a tener, para poder construirla. Que vamos a ir, nosotros no tenemos ningún problema y lo hemos analizado. En el camino nos vamos a ver y vamos porque en Jódar se haga una Residencia de Mayores, esté gobernando quién gobierne…”.

Listado de trabajadores

Otro de los temas a los que se viene refiriendo en los últimos meses y toda la campaña electoral, insistía en la solicitud del listado de los trabajadores, ahora también con las labores que realizan. Aunque en está ocasión centraba su intervención a la que fuera candidata n.º 4 del PSOE, Maribel del Moral, que renunció al acta de concejal, por incompatibilidad, al haberse incorporado, previamente, como psicóloga en el Centro Municipal de Información a la Mujer, con una subvención de la Junta de Andalucía, “… Se va, sin ningún tipo de apuesta por el empleo. Eso sí que es curioso, aquí los únicos que están trabajando durante tiempo, son los que él ha puesto a dedo, sin ningún tipo de méritos, quitando el único de ser cercanos al PSOE… Y cuando justificaban que la n.º 4 tenía que dimitir porque era incompatible, el trabajo que tenía, con ser concejal del ayuntamiento. ¿A qué no ha explicado al pueblo de Jódar dónde está trabajando? Preguntarle ¿Por qué esa incompatibilidad? Que él no entendía, porque no puede ser concejala una trabajadora, que está trabajando, contratada por el ayuntamiento… Y ahora vamos a investigar, porque llevamos meses pidiéndole el listado, la situación y el trabajo que están realizando y desde cuándo, de ciertos trabajadores. Para esclarecer diferentes cuestiones… En este caso ha sido una mujer, que se ha presentado en una candidatura, por un partido político, ha sido, prácticamente, un cargo público y ha tenido que dejarlo, por esa cuestión, porque está trabajando meses y años, simplemente por el hecho de ser y estar cercana al PSOE…”.

Renovación Consejo Local

Anunciaba el proceso, en las próximas semanas, para la renovación, en el mes de agosto, del Consejo Local de Izquierda Unida, confirmando que no repetirá como Coordinadora Local, “… Estamos trabajando en una regeneración. En este mes de julio estamos trabajando, porque en agosto vamos a tener la elección del nuevo Consejo Local y de Coordinador o Coordinadora Local. En este caso yo ya dejo de ser Coordinadora de Izquierda Unida, porque yo ya he cumplido los 8 años de mis obligaciones. No se puede ser más de 8 años… Hay que respetar y dar el paso a otros hombres y mujeres, que pueden aportar un punto de vista… Estoy muy contenta, la verdad es que han sido unos años muy interesantes… Eso no significa que yo me vaya o que vaya a dejar el partido. Yo voy a estar aquí, de hecho, soy, por ahora, todavía, la portavoz del grupo municipal… 8 años en política, quizá no han sido los mejores, pero es muy enriquecedor…”.

Confluencia

Así mismo, también adelantaba que van a iniciar un nuevo proceso de ‘Confluencia’ entre IU y Podemos, “… Vamos a hacerlo con coherencia. Vamos a hacer una regeneración, vamos a apostar por hombres y mujeres y sobre todo vamos a seguir trabajando por la ‘Confluencia’ con Podemos e Izquierda Unida, para las siguientes municipales. Ese es nuestro objetivo, para que no nos pase como en estas pasadas, que hemos estado trabajando 8 meses y al final, en el último arranque, la hemos estropeado, por ambas organizaciones. No nos vamos a quitar culpas nadie. Pero en este caso sí que vamos a seguir trabajando conjuntamente, con Podemos, para hacer un proyecto para Jódar. Porque Jódar se merece otro tipo de políticas… En la misma jornada electoral, ya estábamos hablando con los compañeros y veíamos la necesidad de entablar esas conversaciones lo antes posible… Hacer un grupo donde hacer propuestas conjuntas, al ayuntamiento… Propuestas, trabajos, ruedas de prensa, actos y acciones conjuntas… Demostrarle al pueblo de Jódar que hay una alternativa, pero desde un principio. No se puede llegar a ocho meses e intentar hacer algo por el tejado…”.

Valoración resultado Elecciones Municipales

Por último, a preguntas de esta redacción, hacía una valoración del resultado de su coalición en las elecciones municipales, con el descenso de más de un 28 % de los votos, casi 400, aunque manteniendo los 3 concejales, con respecto a la anterior legislatura, “…Quizá no hemos sabido… Tenemos un pueblo que se está sosteniendo un poco por el – Yo voy que sacan cinco días, quince días -. El tema de las fiestas, es verdad, yo lo he dicho, lo reconozco, el PSOE, a nivel de fiestas, ¡Ole! Número 1, y de hecho, nosotros, si hubiésemos ganado, hubiésemos seguido igual. Si algo está bien, no lo íbamos a estropear, al contrario… La valoración que tenemos, es que quizás nos hemos perdido en nuestras disputas internas con Podemos, en tecnicismos… ante la división, la gente vota a lo que le da una estabilidad. Y en este caso, esas 3.400 personas han decidido que, para ellos, le da más estabilidad de gobierno votar al PSOE, es decir ‘Lo malo conocido que lo bueno por conocer’, han apostado por lo que había, y han dicho si estos no paran de discutir… Pues dice, ¡Qué les den!, Y encima discutidos, y encima peleados, no merece la pena. Entendemos que esa división nos ha hecho mucho daño… Y la valoración que hacemos es esa, nos lo hemos tomado en serio, como siempre lo hemos hecho, con seriedad y respeto a nuestros votantes. Que se lo agradecemos firmemente, que pese a tener menos votos, tenemos los mismos concejales. Vamos a seguir en esa misma línea y vamos a intentar no cometer el mismo error que en estas pasadas. El diálogo y trabajar desde el principio… No hemos sabido transmitir que había otra alternativa política, que no sea el PSOE… Pero bueno la gente está conforme, todavía, necesita más tiempo para darse cuenta, pues ahí lo tiene…”.