¿Se cumple la normativa sobre el control horario de los trabajadores?

El control de la jornada laboral no es una realidad efectiva en muchas empresas de la provincia y no en todas en las que si se aplica, se realiza de acuerdo a la normativa. Es una de las conclusiones que revela el informe elaborado por el sindicato CCOO Jaén, señalando que 6 de cada 10 trabajadores del territorio jiennense aún no está sujeto a la legislación sobre el control horario en los puestos de trabajo, que entraba en vigor el pasado 12 de mayo. Francisco Cantero, secretario provincial CCOO, ha explicado en Hoy por Hoy algunos de los aspectos más destacados de una medida que entiende positiva "para atajar la precariedad laboral y que puede favorecer la creación de empleo".

De igual forma, linarenses en la calle han compartido su experiencia y opiniones respecto a esta nueva normativa. Vuelve a escucharlas.