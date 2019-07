Orozco volverá a pedir el sobreseimiento de la causa que se sigue contra él en el Garañón

El abogado de Xosé Clemente López Orozco, ha anunciado que volverán a pedir el sobreseimiento de la causa que se sigue contra el ex alcalde de Lugo por la urbanización del Garañón, a los pies de las cuestas del parque Rosalía de Castro, y por el que también está siendo investigado el ex concejal de urbanismo y ex secretario xeral de los socialistas galelgos, José Ramón Gómez Besteiro.

Gregorio Arroyo ha puntualizado que se insistirá en este sobreseimiento “en base a los propios argumentos del auto del archivo que recientemente ha acordado la jueza Pilar de Lara”.

El juzgado número uno decretaba hace unos días el sobreseimiento provisional de la causa abierta tras la denuncia del sindicato CSIF contra la alcaldesa, Lara Méndez, y su predecesor Orozco por el nombramiento del puesto de letrado asesor del ayuntamiento de Lugo.

Arroyo sostiene que “en el tema de la alcaldesa y de Orozco, la jueza utiliza unos argumentos que obviamente venimos repitiendo insistentemente no solo nosotros sino otros compañeros también, en el sentido de que la vía administrativa o la vía contenciosa (no penal) es la adecuada para estos procedimientos”.

“Que no se puedan penalizar conductas propiamente administrativas, en todo caso sí hay alguna irregularidad la vía contenciosa es la adecuada y por consiguiente lo lógico en este caso, en base a estos mismos argumentos en ese giro en la argumentación jurídica por parte de la instructora. Por ello vamos a insistir en el sobreseimiento”, incide el abogado madrileño.

Otra investigación que persigue a Orozco tiene que ver con una pieza de la Pokémon, la de la grúa, confiando igualmente que se le archive también dicha imputación. “Las demás están archivadas”, constata Arroyo.

Tras el archivo por la denuncia del CSIF, Orozco acumula ya siete desimputaciones, que podrían sumar nueve sí finalmente se aceptan sus argumentos para el archivo del Garañón y de una de las piezas de la Pokémon.