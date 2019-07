Gestoso achaca a filtraciones interesadas la publicación del documento que negocian con PP y Ciudadanos

Nada que decir del documento en el que VOX expone sus exigencias para apoyar la investidura de López Miras. Dice Luis Gestoso, portavoz de la formación de ultraderecha en la Región, que dieron su palabra sobre no filtrar contenidos de la negociación hasta que no estuviera cerrado, de ahí que no comente nada, ni siquiera -dice- "si se parece a lo que se negoció o no".

Esa publicación del borrador - que conocían solo los integrantes de la reunión- lo achaca a filtraciones interesadas, no sabe si con el objetivo de torpedear la negociación.

Para la formación de ultraderecha, Vox tiene su hoja de ruta marcada y no tienen ninguna prisa para firmar un acuerdo de investidura "por muchas campañitas y presiones que nos hagan", dice, que no van a hacer que se pongan nerviosos.

De ahí que niegue que la firma del acuerdo sea inminente, tal y como dijo ayer el consejero Javier Celdrán, que hablaba de firmar un acuerdo "en cuestión de horas".

Aún hay muchos puntos que discutir, y aunque hay puntos de encuentro también hay discrepancias. "Seguimos negociando", dice, para garantizar un acuerdo que con sus votos se van a hacer políticas que traicionen a sus votantes.

Eso, pero teniendo claro que no conviene una repetición electoral.