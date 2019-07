Una prestigosa beca permitirá a una estudiante yeclana conocer el CERN desde dentro

Una yeclana pasará dos semanas trabajando junto al mayor acelerador de partículas del planeta. Se llama Teresa Serrano, alumna de bachillerato del IES José Luis Castillo Puche y ha recibido una beca para formar parte de un programa en la sede del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Suiza.

Serrano ha sido una de las 24 seleccionadas en todo el país para participar en este programa a través de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, el Fecyt. Durante su estancia en Ginebra donde compartirá estancia con otros 100 alumnos de países como Finlancia, Eslovaquia, Austria y Alemania.

La estudiante ha pasado hoy por los micrófonos de SER y ha contado en Hoy por Hoy Región de Murcia su sorpresa por haber sido elegida. "Es increíble, la eché por echar y no tenía en mente que me la fueran a dar" pero así fue. Y lo cierto es que reconoce que la beca "me la encontré por casualidad en el Fecyt y leí en un parrafito pequeño que había una beca para dos semanas en octubre".

Admite que "no se muy bien lo que me voy a encontrar. Trabajaremos con gente de allí en proyectos que se están llevando a cabo en el CERN" y también contaba que ésta área es la que va a marcar su futuro. "Me gustaría dedicarme a la salud y estudiar medicina" decía.