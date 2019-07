Miras no valora el borrador de Vox: "Son documentos vivos que no están cerrados"

López Miras no quiere pronunicarse sobre el documento que Vox ha trasladado para cerrar la investidura porque "hay muchos borradores, son documentos vivos y no están cerrados".

El presidente de la comunidad en funciones, Fernando López Miras dice que no va a hablar de las propuestas del documento que Vox les ha trasladado y que ayer daba a conocer la Cadena SER ya que se trata de "borradores" y de "documentos vivos, que no están cerrados", por lo que sería imprudente hablar de medidas que aún no se ha acordado.

Miras ha asegurado, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que no entendería que se levante de la mesa ninguno de los tres partidos que están sentados en las negociaciones para la formación del gobierno, puesto que los avances y los puntos de encuentro son continuos y es mucha más lo que les une que lo que les separa. En su opinión, tanto PP, como Ciudadanos y Vox comparten su ánimo por bajar impuestos, ayudar a los autónomos, o rechazar las políticas de izquierda.

Sobre la cesión del PP de su senador autonómico a Ciudadanos, y que supone que por primera vez el PP no tenga este representante en el senado, ha señalado que forma parte de la "generosidad" que debe haber en todo acuerdo porque se ha entrado en una nueva etapa política a la que hay que adaptarse ..