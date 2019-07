Una vez se ha conformado el nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León, el ayuntamiento de Barruelo solicitará una reunión con la nueva consejera de Sanidad para tratar de dar una solución a la supresión de las guardias médicas en la localidad, medida que se anunció temporal pero que este 17 de julio cumple un año desde que se adoptó la medida. Ni la Plataforma Valle de Santullán ni el ayuntamiento cejarán en su demanda y continuarán con las movilizaciones para reclamar la vuelta del servicio, este mismo sábado hay convocada una gran manifestación para reclamar a la Junta un derecho que les corresponde.

Se cumple el primer año desde que Barruelo de Santullán perdiera la atención médica en el punto de atención continuada de la localidad, una circunstancia que ha provocado el debordamiento de los médicos de la zona de salud de Aguilar de Campoo que son quienes han asumido las tarjetas sanitarias de Barruelo. Un servicio que no sólo no se ha reforzado con la incorporación de nuevos profesionales, como anunció la Junta, sino que incluso han mermado. Desde el Ayuntamiento invitan a la consejera a visitar la localidad, al igual que ya hiciera Francisco Igea, para conocer in situ la problemática y buscar una solución lo más pronto posible.