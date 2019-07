Ganemos denuncia la falta de personal en los Servicios Sociales del Ayuntamiento

Ganemos denuncia las insuficiencias en la plantilla de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palencia, que están llegando a niveles preocupantes. La formación morada considera que esto puede afectar a las familias y personas usuarias, generalmente en situación de precariedad o al borde de la exclusión social, además del desgaste que supone para quienes trabajan en dichas condiciones.

Los principales problemas son la falta de personal y las bajas que no se sustituyen, esto ocasiona sobrecargar a otras compañeros y tener que dar citas para más de una semana a personas que necesitan apoyo con urgencia, como está ocurriendo en alguno de los CEAS. Tampoco hay conserjes en alguno de los Centros Sociales.

Además, la escasez también afecta a los medios materiales, amplitud de programas, líneas de actuación para desarrollar programas de promoción, entre otros.

Ocurre, por ejemplo, con la ayuda a domicilio, que se necesita más personal para gestionar las casi 800 demandas, pero también mayor presupuesto para que no haya lista de espera de usuarios, incumpliéndose los objetivos para los se creó este servicio. La empresa adjudicataria del Servicio de Ayuda a Domicilio, debe contratar en condiciones dignas a quienes prestan el servicio para que los mayores estén bien atendidos. El servicio de comida debe ser de calidad y volver a realizarse diariamente

Además, Ganemos asegura que los CEAS siguen sin coordinación desde que se jubiló la anterior Coordinadora. Ahora se han acumulado sus funciones, a las que ya tiene, otra trabajadora con la consiguiente sobrecarga laboral.

También se precisa una dotación económica para trabajar con familias, infancia y otro tipo de actividades que se redujeron por la crisis y que aún no se han recuperado.

La figura de agente de igualdad continúa siendo de tan solo seis meses con la imposibilidad de prórroga, es decir que cada medio año el resto de la plantilla debe formar a una nueva persona que solo va a estar unos pocos meses, dándose esta situación durante los últimos años.

Las ayudas de emergencia social están destinadas para dar ayuda inmediatamente a las personas que viven en exclusión o al límite. Dichas ayudas no pueden paralizarse de diciembre a marzo. La comisión que decide estas ayudas debería fijar otros baremos para dar respuesta a éstas y otras necesidades y no es de recibo que se devuelva el dinero de emergencia mientras hay familias sin luz o amenazadas por un desahucio. De hecho, no se han llegado a conceder ni la mitad de las ayudas de emergencia en 2018.

En las condiciones sociales y económicas actuales, se precisa más tiempo y medios para la inserción en la sociedad de las familias en riesgo. Ellas necesitan comer y pagar facturas todos los meses del año y hay situaciones realmente delicadas que no se están cubriendo desde el Ayuntamiento. Esto supone una dejación de funciones que afecta a las personas más vulnerables.

Ganemos apela a la concejala de personal para que se convoquen todas las plazas por oposición y mientras se resuelven, activar las bolsas de trabajo, así como incentivar los puestos de trabajo del programa Marco de la Junta Castilla y León. Lo que no se puede permitir es que los expedientes salgan adelante sólo gracias a la buena voluntad del personal, cada vez más reducido y cansado.