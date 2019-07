Una plataforma opuesta a Mina Muga advierte de los riesgos futuros de hundimientos

Como un aviso es interpretado lo que ocurre en terrenos de la antigua mina de potasa del Perdón, que "sigue viva", señalan desde la plataforma contra las minas de potasa. Su portavoz Fermín Riezu, se refiere al hundimiento de suelo en fincas agrícolas en Esparza de Galar y Undiano y advierte de que estas minas generan una inestabilidad en el terreno que puede reproducirse en el proyecto que la empresa Geoalcali va a emprender en Sangüesa y Javier.

El proyecto Mina Muga, que lleva gestándose desde hace cinco años, se encuentra ya en su fase de desarrollo después de haber obtenido la DIA, Declaración de Impacto Ambiental favorable por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, una resolución que supone un impulso determinante para avanzar en el sentido de hacer realidad el proyecto. El informe del ministerio confirma la compatibilidad medioambiental de la mina, condicionando su desarrollo a una serie de medidas preventivas y correctoras y a la ejeciución de un Plan de Vigilancia Ambiental, que aseguren las máximas garantías en su ejecución y minimicen posibles impactos.

No obstante, según subraya el portavoz de la plataforma que se opone al proyecto, Fermín Riezu, quedan todavía interrogantes pendientes a los que no responde el ministerio: "No se pronuncia sobre la viabilidad del proyecto de acuerdo a los riesgos geológicos: sismicidad, subsidencia; nos preguntamos: si no son ellos los que evalúen estos problemas, ¿quién va a ser?" Y añade que la declaración de impacto ambiental "traslada la evaluación de estos problemas eventuales a los organismos de minas de Navarra y Aragón".

Mina Muga es un proyecto minero de extracción de potasa, ubicado en los términos municipales de Sangüesa y Javier (Navarra) y Undués de Lerda y Urriés (Aragón). Promovido por la empresa Geoalcali, el proyecto prevé la extración de mineral de potasa por medio de una mina convencional, bajo tierra, de cámaras y pilares. Mina Muga producirá hasta medio millón de toneladas anuales de potasa durante la primera fase de desarrollo del proyecto hasta llegar al millón de toneladas anuales durante la segunda fase. La inversión total puede rondar los 540 millones de euros, 340 para la primera fase y 199 para la segunda. La repercusión en el mercado laboral puede significar la creación de 800 puestos de trabajo.

La potasa es uno de los tres componentes más importantes en fertilizantes solubles comerciales. Resulta muy eficaz para mejorar el rendimiento de aquellas tierras que por su propia naturaleza no poseen las características idóneas para cultivos de primera necesidad.