Sin personal sanitario para cubrir los centros de salud a la tarde

A las tres de la tarde termina la atención primaria en los centros de salud. Será así hasta el 31 de agosto. Ni médicos, ni pediatras. Hay a quienes no les afecta porque su médico sigue estando a la mañana. Sin embargo, los pacientes que estaban asignados al horario de tarde ya no podrán elegir y son ellos los principales afectados.

"Se nota mucho porque hay gente que está esperando venir a la tarde y al no poder, se quejan. Nosotros no podemos hacer nada. Aunque hagan reclamaciones si no hay más profesionales, no podemos solucionarlo", ha explicado el responsable de administración del centro de salud de Buztintxuri.

Menos personal hace que haya que esperar mucho más para conseguir una cita. Una paciente del centro de salud de la Rochapea contaba hoy que había cogido la cita antes de Sanfermines y ha tenido que esperar más de quince días.

Desde la dirección de atención primaria dicen que la suspensión de médicos a la tarde se debe a una reorganización para que puedan cogerse vacaciones los médicos. Santos Induráin, gerente de la atención primaria, ha explicado que en años anteriores costaba dar una atención primaria por la tarde.

Santos Induráin habla también de un déficit de profesionales y desde la dirección aseguran que "si hubiera más oferta para hacer contratos en verano no tendrían que reducir horarios".