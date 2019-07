Korta apuesta al rosa

Jose Luis Korta ha dado el paso de ser el nuevo entrenador de la 'Erreka' de San Juan, en un momento delicado para el club sanjuandarra, con la primera embarcación en la Liga ARC-1 sin terminar de despegar. El mítico preparador oriotarra explica su decisión en una entrevista en la Cadena SER.

-¿Quien se lo iba a decir a Korta que ahora sería entrenador de San Juán?

Ya ves, estaba de vacaciones, primeras en 14 años sin un verano libre. Esta disfrutando, pero mira lo que ha salido. Me llamaron para hablar, y la semana pasada hablamos para quedar este lunes, y enseguida lo hemos decidido.

-¿Por qué aceptar la propuesta de San Juan?

Bueno es un club histórico que está en horas bajas. Es un reto bonito. La única pega es que vivo en Castro y hay una tirada larga para venir todos los días. Pero hablé con la familia y me animaron, y para adelante.

-¿Qué es lo que más le gusta del reto de San Juan?

Es el pueblo de mi padre, aunque se me hacía raro que me llamaran. A mí me gusta. Yo he dejado clubes grandes para ir a otros que no estaban bien en ese momento. Pero es verdad que a mis 70 años meterme en este embolado es curioso. Pero es bonito porque tienen chavales jóvenes y hay que incentivarles. La intención era estar entre los dos primeros, y eso ya es imposible, pero voy a ir regata a regata mejorando. Pero lo que me han pedido ha sido sobre todo animar a los remeros.

-¿Firma solo este verano?

Tenía intención de seguir más tiempo, pero ellos me pidieron un verano y luego si estamos contentos, ya veremos. Pero lo importante es sacar adelante este año, y hacer base para el siguiente año.