La operación salida se atasca

La operación salida se atacas en la Real Sociedad. El club donostiarra ni termina de encontrar destino a los jugadores con los que, a priori, no cuenta para esta campaña, y aligrar asi una plantilla que a día de hoy cuenta con 30 jugadores. Y es que casi todas las lineas del plantel están saturadas y se necesita una soución.

GUEVARA VUELVE CON EL GRUPO Noticias contradictorias en la última sesión a puerta abierta de la semana. Porque por un lado Ander Guevara y Andoni Gorosabel han vuelto con el grupo después de superar sus problemas musculares, pero por otro ha habido sustos en el entrenamiento..Robin Le Normand y el propio Gorosabel han sufrido sendos golpes en el tobillo, pero han conseguido terminar la sesión. Y luego no han podido completar en entrenamiento Modibo Sagnan y Diego Llorente, que se han retirado antes que el resto de sus compañeros.

La operación salida ya está en marcha. Y el club trabaja de forma intensa en ella. Ya se encontró destino para Jon Bautista cedido en Bégica y para Eneko Capilla traspasada al Astera de Grecia con opción de recompra. Pero aquí no acaban los asuntos pendientes para Roberto Olabe. Todavía debe solucionar el asunto de Jon Guridi, porque lo normal es que no se quede en el filial, tiene que continuar con su crecimiento.

Todo parece indicar que el siguiente en salir va a ser Gero Rulli, aunque el meta argentino se sigue entrenando con total normalidad en Zubieta, como uno más. Pero sabe que su futuro está lejos de San Sebastián, concretamente en Portugal, porque el acuerdo con el Oporto está cada vez más cerca. Parecía hace unos días que se estancaba, hasta el punto de que algún medio portugués ponía en duda que fuera a completarse la operación, pero la sensación es que se ha encontrado una solución en la que se puede avanzar hasta llegar a un acuerdo. Al no haber entendimiento en cuanto a las cifras que pedía la Real para venderlo, porque lo que ofrecía el Oporto estaba lejos de las pretensiones del club donostiarra, todas las partes han optado por solución el asunto con la opción de una cesión con opción de compra. Lo que se está negociando es esa opción de compra, debatiendo si se pone que sea obligatoria o no, y también su cantidad, que todo parece indicar será superior a los 10 millones, según fuentes consultadas por la SER.

Del resto de asuntos pendientes, se puede contar que la Real Sociedad ha rechazado una oferta del Flamengo brasileño por Willian José, que no está en venta. Además, Héctor Moreno ha dicho "no" a volver a su país a jugar en el América de México, el capitán de la 'Tri' ha rechazado a esa propuesta. Por otro lado, el club trata de colocar también en el mercado a Andoni Gorosabel y Martín Merquelanz, pero todavía no hay opciones para que salgan cedidos. En caso de que Gorosabel salga del club este verano, Aritz Elustondo pasaría a jugar de lateral derecho, posición en la que ha actuado en este comienzo de pretemporada; y en ese caso el club sólo debería buscar salida a un central, y no a dos.