Las últimas películas de Bong Joon Ho y Ken Loach, en "Perlak" del Zinemaldia

Las últimas obras de los directores Bong Joon Ho y Kean Loach se proyectarán en la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián, dentro de la sección "Perlak", que reúne algunas de las películas que más han destacado en el resto de festivales de este año.

La organización del Zinemaldia ha adelantado este miércoles ocho de los títulos que conformarán esta sección, entre los que destaca "Parásitos", el filme con el que el coreano Bong Joon Ho ha ganado la Palma de Oro en Cannes.

Se trata de una "radiografía social a través del imprevisible encuentro de dos familias, una rica y una pobre", según resume el Festival en un comunicado, en el que recuerda la vinculación de Bong Joon Ho con el certamen donostiarra, donde presentó "Barking Dogs Never Bite" (2000) y "Memories fo Murder", con la que ganó la Concha de Plata al mejor director y el Premio Nuevos Directores en 2003.

Otro de los grandes atractivos de esta sección será "Sorry We Missed You", el último trabajo del británico Ken Loach, que volvió a competir en Cannes con este retrato actual de una familia "que se enfrenta a las trampas de la precariedad laboral".

También se proyectará el último trabajo de otros habituales de San Sebastián, los franceses Olivier Nakache y Éric Toleadano, que cerraron Cannes con "Hors Normes/The Specials", el relato de las peripecias de dos amigos -Vicent Cassel y Reda Kateb- que fundan una asociación para niños con autismo.

Otra obra francesa se integrará en "Perlak", el primer largometraje de Ladj Ly, un director francés nacido en Malí que presenta "Los Miserables", con el que ha logrado el Premio del Jurado de Cannes y que relata una historia ambientada en los suburbios de París.

Nacido en París también, aunque de origen gallego, es Oliver Laxe, director de "Lo que arde", que llega a San Sebastián después de haber obtenido el Premio del Jurado y el de mejor creación sonora en Un Certain Regard de Cannes.

En esta misma sección del festival francés ha sido distinguido como mejor director el ruso Kantemir Balagov, quien presentó en 2017 en Zabaltegi su ópera prima "Demasiado cerca" y regresa ahora con su segundo filme "Una gran mujer", ambientada en Leningrado a finales de la II Guerra Mundial.

El chino Wang Xiaoshuai, quien presentó en 2011 la película "11 Flowers" en la Sección Oficial de San Sebastián, ha concursado este año en Berlín con "So Long, my son", filme con el que sus protagonistas Yong Mei y Wang Jingchun ganaron el Oso de Plata a las mejores interpretaciones femenina y masculina, respectivamente.

Por último, llega a "Perlak" también desde Berlin "Amazing Grace" una película documental sobre los conciertos de góspel que Aretha Franklin ofreció en 1972 en una iglesia baptista de Los Ángeles. Las imágenes originales las registró Sidney Pollack y 47 años después Alan Elliott las ha utilizado para filmar un documental coproducido, entre otros, por Spike Lee.

La organización del Zinemaldia anunciará en las próximas semanas el resto de títulos de "Perlak", la sección que reúne a largometrajes destacados durante el año, premiados o aclamados por la crítica, que aún no se han estrenado en España.

Todos los títulos de este apartado optan al Premio del Público Ciudad de Donostia, que otorga un premio de 50.000 euros a la mejor película y otro de 20.000 al mejor filme europeo.