José Ignacio Hidalgo, con síndrome de Down, contratado por Álvaro Moreno

José Ignacio Hidalgo es un chico de 27 años con Síndrome de Down que vive en Osuna y piensa que trabajar es la mejor manera de ser independiente y responder a la confianza y esfuerzo de sus padres. Aficionado del Sevilla, bromista e interesado por hacer muchas actividades posibles, siempre le dicen que no para quieto en casa.

Fue, quizás, las ganas de moverse de José Ignacio lo que lo llevó una mañana a encontrarse con Álvaro Moreno en un bar de Osuna, una coincidencia que no desperdició y, sin pensárselo dos veces, le pidió trabajo en alguna de sus tiendas.

Y lo hizo porque sabía que podía, al conocer el proyecto de “Tiendas con Alma” iniciado en Córdoba, con la incorporación a la plantilla de la tienda de la Plaza de las Tendillas de José Luis, miembro de Down Córdoba. Fue así, como, en palabras de Álvaro Moreno, terminaron dándose la mano y un gran abrazo que, después del proceso de selección pertinente, le ha acabado de abrir las puertas de la tienda de ropa masculina en Osuna.

En Hoy por Hoy Sevilla, tanto Álvaro Moreno como José Ignacio Hidalgo han contado esta bonita historia de superación y de oportunidades que puede volver a repetirse en breve en otras tiendas de la marca. Escuche la entrevista completa:

Actualmente José Ignacio es voluntario como monitor en un campamento de verano y realiza prácticas laborales en el Ayuntamiento de Osuna, le interesa el baile y el teatro y ha estado durante dos años cogiendo un autobús a las seis de la mañana para ir a Sevilla a estudiar Artes Escénicas.

Le gusta vestir bien, cómodo pero elegante, y le encanta el trato directo con las personas, por eso lo ilusiona poder atender a los clientes de Álvaro Moreno siempre con una sonrisa en la boca.

Os queremos presentar a nuestro último fichaje para la gran familia de Álvaro Moreno. Se llama José Ignacio y formará parte del equipo de la nueva tienda que abriremos en Osuna. #TiendasConAlma pic.twitter.com/s6AXTZHKsc — ALVARO MORENO (@AlvaroMoreno_) July 16, 2019



Álvaro Moreno hace así realidad su permanente compromiso social desde que firmara un convenio de colaboración con la Asociación Down Córdoba para ayudar a la inclusión socio laboral de las personas con Síndrome de Down. Ahora está en proceso de firmar uno similar con Down Sevilla y la intención es ampliar y trasladar esta iniciativa a otros puntos de venta por toda España, gracias a unos valores presentes en otros proyectos solidarios de la empresa como “Mantas con Alma”, para el comedor social de las Hijas de la Caridad del Pumarejo o “Flamenco Fuera de Serie”, junto a la ONG “Tetoca actuar” de las Tres Mil Viviendas.

Álvaro Moreno opera en el mercado español con 40 puntos de venta entre tiendas y córners en El Corte Inglés y con su propio e-commerce que ya supone casi el 20% de facturación total de la compañía. La empresa, que da empleo a más de 500 personas y cuenta con un club de fidelización con más de 150.000 personas, se encuentra ya trabajando en el proyecto de ampliación de su sede central en Osuna para triplicar su espacio y ganar así músculo logístico de cara a la línea de expansión que sigue la firma y también por su compromiso de hacer moda de “kilómetro cero”.