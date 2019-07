El PP pide a la Subdelegación del Gobierno que impida que Consolación Valiente entre en el gobierno local de Castellar

El Partido Popular de Jaén, ha presentado un requerimiento ante la Subdelegación del Gobierno en la provincia para que se le requiera al alcalde de Castellar, Pedro García, a que retire del orden del día del pleno de este jueves 18 de julio, la resolución de la alcaldía por la que se va a nombrar Teniente de Alcalde a la concejala del grupo de "no adscritos", Consolación Valiente, además de que no se produzcan en su favor delegaciones de facultades y la aprobación de una retribución en forma de sueldo, porque aseguran que se incumple el artículo 73.3 de la ley de régimen local.

Consolación Valiente fue concejala del Partido Popular y ahora se había presentado por Ciudadanos, pero ha abandonado esta disciplina porque no se sentía respaldada por su partido. Del PP se fue porque el equipo de gobierno, se fracturó con acusaciones entre concejales del mismo grupo político, que terminaron algunas en los tribunales. Valiente permaneció en el grupo de no adscritos como teniente de alcalde junto a su compañero Gabriel González. Para esta última cita con las urnas se integró en Ciudadanos, formando parte incluso de las listas provinciales para el Senado, no consiguiendo escaño. Pero la división del voto entre tres partidos dejando lejos las mayoría absoluta para todos los candidatos, obligaba a pactos de investidura y ahí surgieron los problemas que han terminado con la salida de la edil de la disciplina de Ciudadanos. Ahora ha continuado con los acuerdos que habia acordado con el grupo socialista y así garantizar una mayoría de gobierno para este mandato.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellar, José Mena ha lamentado hoy miércoles, que el equipo de gobierno socialista se apoye en una tránsfuga y "compre con dinero público un voto" cuando desde el Partido Popular "siempre hemos tendido la mano y seguimos abiertos a consensuar los acuerdos que sean importantes para nuestro municipio". De esta forma, Consolación Valiente pasará a cobrar 1.600 euros mensuales con una liberación del 75%, una cifra "claramente superior a lo que hubiera cobrado de permanecer en Ciudadanos". Está claro, ha señalado Mena que lo que la señora Valiente iba buscando es "vivir de los castellariegos y se ha vendido al PSOE". Lo lamentable, ha continuado, es que los socialistas "hayan aceptado este contrato de compra-venta" a pesar de infringir claramente la Ley de Bases de Régimen Local.

Dicha ley estable en su artículo 73 que los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. Por eso desde el Partido Popular se ha registrado un escrito esta mañana en la subdelegación del Gobierno de Jaén "con el objetivo de que actúen de oficio e intervengan en esta situación irregular e ilegal que se ha producido en el ayuntamiento de Castellar", ha señalado el dirigente popular.

Asimismo, desde el Partido Popular no se descarta y se está estudiando la posibilidad de iniciar un contencioso y dejar en manos de la justicia este asunto que "afecta gravemente a los intereses de los castellariegos", ha lamentado Mena. Y es que para el portavoz popular en Castellar, la señora Valiente "se ha retratado a sí misma y ha demostrado que no dejaba Ciudadanos, como ella decía, por amor a Castellar, si no que quería coger una liberación y un sueldo para vivir de este ayuntamiento cuatro años más".

Pero eso, ha reiterado Mena, es "transfuguismo" y el PSOE por "puro interés partidista" se ha vendido a las pretensiones de Valiente a costa del dinero de todos los castellariegos e incumpliendo la ley", ha culminado.

Por su parte, el coordinador general del PP de Jaén, Miguel Contreras ha pedido al PSOE provincial que "ponga orden en Castellar porque lo que allí está pasando es inaudito". Es lamentable que transcurrido un mes escaso de las nuevas corporaciones locales, "el PSOE en la provincia ya esté amparándose en concejales tránsfugas para gobernar ayuntamientos". Desde el PP de Jaén "exigimos una inmediata actuación de los dirigentes provinciales socialistas para poner orden y paralizar la actuación de sus compañeros de Castellar". Por último, Contreras ha señalado que "aun tienen tiempo de rectificar y mañana no aprobar la compra del voto tránsfuga".