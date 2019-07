Pobresa crònica

I hauríem de posar el crit en el cel i indignar-nos... Però, que va... ens ha eixit durícia. Assumim que sí... que és el que hi ha... Però no deuria. Casa Caritat ve alertant d'això des de fa anys i no és un assumpte d'eixos que facen seus els polítics que aquests dies caminen a matadegolla a Espanya jugant a ser demòcrates i oblidant als qui els van votar. Que ací tenen altres prioritats... mentre parats de llarga durada, majors de 50 anys, immigrants i joves de 18 i 30 anys van engrossint en un degoteig constant... la llista d'això, de la pobresa crònica.