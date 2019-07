Cheryshev: "Mi recuperación va bien y creo que estaré en el inicio de Liga"

Denis Cheryshev, centrocampista del Valencia, aseguró que el técnico Marcelino García Toral se ha marcado como objetivo mejorar el rendimiento de la pasada campaña, cuando lograron la Copa del Rey y clasificarse para la Liga de Campeones, y que la plantilla está implicada en ese objetivo.

"El míster nos transmite que tenemos que exigirnos muchísimo, el Valencia es un club muy exigente y la afición, como tiene que ser, quiere lo máximo. El entrenador es el primero que quiere mejorar lo del año pasado y nosotros con él. Esperemos poder mejorarlo", dijo en la presentación de su fichaje tras haber estado cedido la pasada campaña.

"Tenemos que marcarnos como objetivo de ganar el siguiente partido. Ahora contra el Mónaco. Tiene que ser partido a partido y veremos dónde nos va colocando la temporada. Somos ambiciosos y queremos ganar títulos pero hay que tener los pies en el suelo y trabajar con humildad", apuntó el jugador hispano-ruso.

Cheryshev dijo que tras haber conseguido "grandes cosas" en ese último ejercicio "la exigencia de este año va a ser incluso mayor, pero lo vamos a dar todo para conseguir todo lo posible para este club", explicó.

El extremo zurdo dijo confió en regresar al Valencia, que le ha comprado sus derechos al Villarreal, porque el técnico y la entidad le aseguraron que la operación saldría adelante.

"Mantenía el contacto con el entrenador y el club y me llegaban noticias de que lo querían a hacer y que se iba a hacer, así que estaba tranquilo", explicó.

"Marcelino me transmitió tranquilidad en todo momento, hablábamos y me preguntaba qué tal me encontraba y me decía que quería que estuviera aquí y aquí estoy", añadió Cheryshev, que se mostró satisfecho porque el fichaje se cerrara a tiempo como para poder empezar la pretemporada con el grupo.

El ruso dijo estar muy satisfecho por pertenecer ya en propiedad al Valencia. "Aquí estoy muy a gusto, muy contento, el club, la ciudad y el equipo me tratan fenomenal así que trataré de dar el máximo para aportar mi granito de arena", afirmó.

Respecto a su papel en el equipo y la posibilidad de jugar también de segundo delantero recordó que "hay muchos partidos y el míster decidirá" y que la pasada campaña todos tuvieron "muchos minutos".

"Algún jugador estará más contento que otro pero esto es un equipo y hay que saber asumir cuando toca un rol secundario y dar un paso adelante cuando te toca jugar más".