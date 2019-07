El Almería pide calma ante la salida de Eteki

Alrededor de las nueve de la mañana saltaba la noticia. Aunque no sorprendía, porque desde hace unos días el futuro de Yan Eteki estaba muy lejos del Almería, el hecho de que el centrocampista dejara de entrenar significa que tiene las horas contadas en el Mediterráneo. Su última aparición fue el martes por la mañana, en la sesión del equipo, ya que posteriormente solicitaría a la entidad un permiso especial para cerrar su marcha al Granada. El Almería anunció en su cuenta de Twitter que, “hoy el equipo entrenará en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El entrenamiento contará con la ausencia de Yan Eteki, con permiso del club para solventar su futuro profesional”. En rueda de prensa, el director deportivo, Miguel Ángel Corona, explicó más a fondo esta decisión: “Personalmente nos ha solicitado un permiso que no exceda de 48 horas para unos asuntos personales. A mí no me gusta hablar de recambios, sino que formamos una plantilla”. Recordó si el Sevilla ejecuta la opción de recompra por Eteki, poco podían hacer: “El Almería no entra en ningún tipo de negociación ni tiene que cumplir con trámites ni reuniones. Eteki sí necesitaba ese tiempo”.

Ante la salida de un jugador importante, Corona aprovechó la presentación de Rahmani para dirigirse a los aficionados. Hay recambios de totales garantías, pero hay que asumir que Yan Eteki no vestirá de rojiblanco la próxima temporada: “A la afición del Almería le pido que esté tranquila. Del mismo modo que hace un año estuvo nerviosa y luego disfrutó, nos estamos partiendo el alma para formar un grupo competitivo”. Eteki se marchará y dio otros detalles respecto al posible fichaje de Juan Carlos Real. El segundo máximo goleador de la pasada campaña sigue esperando ofertas de Primera División. “Reconoció que el Almería estaba haciendo un esfuerzo por él, pero necesitaba un período de reflexión sobre su futuro”. Eteki es historia y Corona espera que la grada esté tranquila.