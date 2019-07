CC lamenta el nombramiento de Carlos Espino como jefe del Gabinete de la Presidencia

Coalición Canaria lamenta que Mª Dolores Corujo haya propuesto y acordado el nombramiento de Carlos Espino como jefe de Gabinete de Presidencia del Cabildo de Lanzarote con una retribución bruta mensual de 3.257,14 euros por 14 pagas al año, lo que significa una retribución bruta anual de casi 45.600 euros.

CC considera inconcebible este nombramiento de jefe de Gabinete de un gobierno conformado por PSOE-PP, toda vez que fue el Consejo de Administración de los CACT, presidido entonces por el PP, quien presentó en su día la denuncia en la que se acusaba a Carlos Espino de la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de fondos públicos, y por la que se encuentra actualmente inmerso en un proceso judicial, razón por la cual incluso fue citado por los senadores del PP para que compareciera en la comisión de investigación sobre financiación ilegal de partidos políticos en España.

El presidente saliente Pedro San Ginés ha declarado que “no parece que designar como jefe de Gabinete a un multi-imputado por meter la mano en las arcas públicas, y denunciado por parte del gobierno, sea el mejor modo de dignificar a la primera institución”.

Además, Coalición Canaria teme las nefastas y lamentables consecuencias que nuevamente pueda acarrear para la isla que la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, tenga como mano derecha y asesor principal a una persona que llevó a la ruina a los Centros de Arte, Cultura y Turismo en una de las épocas más oscuras e indignas que se recuerdan en la institución cabildicia.

“En CC confiamos en que entre los acuerdos no escritos del pacto de gobierno, que otorgó la responsabilidad de los CACT al PSOE, no se encuentre el de desistir de esclarecer en sede judicial los hechos de extrema gravedad supuestamente cometidos por Carlos Espino en su etapa al frente de los CACT, cuando no pagaron ni los cánones al Ayuntamiento de Haría, lo que provocó el conflicto de la Cueva de Los Verdes por una deuda que a día de hoy ya no existe”.