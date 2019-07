'Carta a los que estan solos'

Hoy voy a escribir una de mis cartas a los que se sienten solos.

"Mi querido desconocido,

Hola, ¿cómo estás? Ya sé que estas tres palabras no las sueles escuchar en tu día a día. Y me imagino que la respuesta a esta pregunta es que no estás muy bien porque te encuentras solo. Y ya sé que no es únicamente una sensación sino que realmente no tienes a nadie.

¿Necesitas algo? Supongo que esta pregunta tampoco te la suelen hacer y supongo que sí que necesitas ayuda. Porque todos en algún momento necesitamos que nos echen un cabo, que nos acompañen al médico, a comprar, que nos den la mano cuando nos caigamos, que nos feliciten por nuestro cumpleaños o en Navidad. Porque a todos nos gustan que nos hablen, todos necesitamos que nos escuchen...

Cuéntame algo sobre ti. Me imagino que hace tiempo que nadie se interesa por quién eres, ni por quién fuiste, ni qué persona te gustaría llegar a ser. Que nadie te pide tu opinión, ni que le cuentes una anécdota o que le des un consejo. Y eso que a la mayoría de las personas que están solas como tú le sobra tantas canas como conocimientos y vivencias.

Me encantaría conocerte más. Y ya sé que te tiene que asustar un poco que te diga esto, porque para socializar también hay que tener algo de práctica, porque uno se acostumbra muy fácil a ser uno, a estar sin nadie, porque la soledad es crónica y cuando te coge es dificil despegártela. Intenta no ser tan duro aunque ya sé que es difícil. Pocos saben que los que están solos se tienen que hacer el fuerte porque no les queda otra opción, porque los que viven sin nadie no pueden permitirse ser débiles.

Hoy te escribo para que sepas que la soledad ha conseguido que, paradójicamente, no estés solo. Que como tú haya cada vez más personas que no necesiten abrir la boca en todo el día porque no tienen a nadie con quien hablar. Solamente en Canarias hay más de 60.000 mayores que viven solos y muchos porque no tienen otra opción, no es una elección. Tampoco tienen opción de vivir en una residencia, porque en las Islas hay que esperar años de soledad para que te den una plaza. A algunos les dan la oportunidad de recibir ayuda en sus propias casas pero la rechazan, en ocasiones, porque tienen demencia pero nadie lo sabe porque nadie les ha acompañado al médico. Por eso, algunos mueren solos en casa y nadie les echa en falta.

Hoy te escribo porque lo que tú sientes será lo habitual en un futuro donde cada vez seremos más mayores. Pero tengo esperanza. Espero que tu caso, y el de los hermanos de la Isleta o la señora de Jinámar, sirvan para que todos reflexionemos. Para que nos preguntemos por qué en el mundo más comunicado que ha existido nunca no miramos al otro a la cara porque estamos mirando una pantalla. Espero que muchos reflexionen sobre esto y que a partir de ahora pregunten a esa vecina solitaria, a su abuelo o a la señora que siempre ven en el supermercado que qué tal está, que si necesita algo o si está bien. Espero que, poco a poco, la gente se dé cuenta de que hasta los más fuertes necesitan que se interesen por ellos. Que la soledad es un mal que cualquiera puede sufrir y que la cura somos nosotros mismos.

Atentamente, para lo que necesites, David Perdomo."