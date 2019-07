Los concejales populares abandonaron el Pleno de Duruelo por discrepancias graves con el alcalde

Los concejales del Partido Popular de Duruelo de la Sierra abandonaron en la noche del lunes la celebración del Pleno municipal para dejar constancia de su profundo malestar con las decisiones que tomó el equipo de gobierno socialista encabezado por su alcalde.

El Partido Popular de Duruelo de la Sierra se opuso al desmesurado incremento del salario del alcalde, que ha supuesto aumentar un 110% sobre la cuantía que cobraba en la pasada legislatura, situándose los emolumentos del alcalde en 34.250 euros brutos anuales. Una dedicación exclusiva que complementa con su puesto de Diputado provincial, al igual que en la pasada legislatura. Esta subida supone un aumento del 380% respecto a lo que cobraba su predecesor en el cargo del Partido Popular.

“Los concejales del Partido Popular no hemos querido ser cómplices del atraco que se está haciendo desde la institución municipal a los vecinos” ha declarado la portavoz popular Cristina Rubio Blasco, “con unos impuestos insoportables para los habitantes del municipio por lo que no podemos consentir esta subida injustificada a todas luces”.

Además “el alcalde socialista no planteó la incompatibilidad de dos de sus concejales que trabajan en la Residencia de Ancianos dependiente del propio Ayuntamiento de Duruelo, aun con el informe que así lo atestigua la Secretaria”.

El Alcalde no lo planteó al pleno porque, según declaró, “hay muchos ayuntamientos que tienen incompatibilidades y no pasa nada”, unas incompatibilidades que según destaca Cristina Rubio las conocían antes de celebrarse las pasadas elecciones. A pesar de que desde el grupo del Partido Popular se les avisó de poder estar incurriendo en una posible prevaricación al no plantear la incompatibilidad al pleno en cuanto lo supo, cometiendo una clara ilegalidad a sabiendas, nada hizo el equipo de gobierno socialistas encabezado por su alcalde para corregirlo.